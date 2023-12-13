南投藍軍控訴綠鬼入侵　宣告成立抓鬼部隊

國民黨南投縣黨部召開記者會，宣布成立“抓鬼大隊”。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月13日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部今天召開記者會，宣布成立“抓鬼大隊”，縣黨部主委廖怡琇表示，近期在南投選區內出現“綠鬼”入侵，包括賄選散財鬼、生事造謠鬼、恐嚇嚇人鬼、文宣破壞鬼、慣犯抹黑鬼，當中還有支持民進黨的鄉鎮首長、村里長所為，她強調，已蒐集證據，隨時可以採取法律途徑提告，她也呼籲支持者響應抓鬼，踴躍提供證據，端正選風。



廖怡琇、國民黨南投縣議員林憶如、退休偵查隊長張錫淵共同召開記者會表示，近來選區“五鬼”頻繁出沒，對手習慣性的抹黑造謠、黑函攻擊，藍營兩位候選人看板布條也頻傳遭受破壞，如今更有地方幹部回報已有民眾聽聞“綠面散財鬼”即將有所動作擾亂民眾，企圖影響選情，讓民眾不堪其擾。



廖怡琇並提到，近日更疑似有支持對手的鄉鎮首長、村里長帶頭對里民施壓，地方父母官轉身變“鬼娃恰吉”，以行政治資源要求里民不得出席藍營相關造勢活動，令藍營支持者心生畏懼。



廖怡琇、林憶如、張錫淵共同拿出打鬼棒象徵堅持守護南投，給縣民一個公平、公正的選舉環境，召集南投退警協會，帶民眾打鬼，宣示正面選舉，提醒選民要提高警覺，小心“五鬼出沒！”



三人提醒，“買票者”依選罷法第99條，處3年以上十年以下有期徒刑，得併科罰金新台幣100萬元以上1千萬元以下；“賣票者”則依刑法第143條，處3年以下有期徒刑，得併科罰金新台幣30萬元以下，民眾勿以惡小而為之，以身試法。