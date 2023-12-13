大選倒數30天　賴陣營規劃環島盼帶動熱情

選舉進入倒數30天，除了政見會與辯論會，民進黨規劃一系列活動造勢拉抬選情。（資料照 民進黨提供） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）“中選會”將在12月20日舉辦首場“總統”候選人政見會，民進黨人士透露，民進黨候選人賴清德不需要特別閉關或是特別訓練，因為賴已經準備了2年，加上之前“國家”希望工程提出政見說明，就已經對政策非常了解。



選前倒數30天，民進黨也規劃一系列環島以及車隊掃街活動等，希望帶動支持者熱情。



民進黨秘書長許立明在中常會則提到，號碼抽出來之後，接下來的重頭戲，會在1月20日、26日、28日，“總統”有３場的電視政見發表會，中間22日會有一場“副總統”電視政見發表會。以及12月30日由媒體共同主辦的“總統”電視辯論會，1月1日“副總統”辯論會，這都是在接下來的選舉過程在近期之內，非常重要的工作，當然我們也會緊鑼密鼓的處理。



黨內人士也說，有關於政見會以及辯論會，賴清德不用閉關閉門之類，２年多準備都內化。自從賴清德成為黨主席之後，在野黨對賴攻擊每天沒有停過，政見會以及辯論對會也會面對這樣情況，但是以訴求政見為主，不會有過多政治語言，也已經做好其他兩人會攻擊賴的準備，希望政見會或是辯論會不要當成政治攻擊的平台。



距離明年1月13日投票日，僅剩30天。黨內人士說，選前一個月重點是路線上選擇，以及政見選擇比較重要。和平沒有問題，希望不用再用“戰爭與和平”恐嚇人民，當成選舉武器，“和平一定是大家選擇的路線”。



未來30天選戰規劃部分，黨內人士透露，21日至24日將舉辦環台拼字活動，拼出“選對的人、走對的人”、“美德WIN台灣”等字，而選前一周也會規劃從台灣南部一路往北車掃的活動，加上行經的各縣市搭配舉辦萬人造勢活動，希望選舉最後階段帶動支持者的熱情。



黨內人士也說，賴清德自從投入2024大選以來，從信賴台灣後援會、百工百業、各地競總成立到最後黃金周掃街等，總共會有6輪全台活動，選前最後一個月，希望大家不要鬆懈，選情千變萬化，沒有任何鬆懈空間。