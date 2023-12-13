連勝文轟綠挑兩岸衝突　卻把自家小孩送海外

連勝文怒轟民進黨讓兩岸衝突陷入危險，卻把小孩送出國。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月13日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席連勝文今日到桃園輔選時怒轟民進黨政府讓兩岸衝突陷入危險，卻把自己的小孩送“出國”，因為怕當兵，台灣缺什麼就賺什麼，“人為刀俎，我為魚肉”，實在有夠荒謬。



國民黨2024候選人侯友宜、邱若華大溪聯合競選總部今日上午成立，包括連勝文與國民黨前高雄市長、不分區“立委”候選人韓國瑜等藍營大咖都到場站台輔選，桃園市議會議長邱奕勝也率領多位同黨議員到場力挺，現場湧入約２千名支持者，場面熱絡。



連勝文致詞時怒轟民進黨讓兩岸衝突陷入危險，國際強權相爭，地緣政治緊張，台灣變成戰場，實在有夠荒謬！連勝文說，主要問題就出在民進黨政府沒辦法在大陸跟美國之間保持平衡，沒辦法維持相對友好的關係，一面倒的結果就是讓台灣陷入險境。



連勝文指出，大家應該還記得就在今年暑假，美國軍艦與大陸軍艦就在台灣海峽上面差點撞在一起。如果兩艘軍艦真的撞到，台灣怎麼辦？美國跟大陸的軍機每天在台灣上空繞來繞去，萬一哪天不小心撞在一起，台灣又該怎麼辦？但蔡英文卻還敢說現在不會打戰，但誰知道明年會不會發生戰爭？誰知道在美國跟大陸軍事緊張的情況下，哪天台灣會不會被捲入？



連勝文表示，台灣已經失去監督與制衡的力量，他舉例，一個人走路沒辦法保持平衡會跌倒，而一個國家如果失去制衡，沒有辦法保持平衡會怎麼樣？就像前幾天媒體報導台灣2023年的代表字是“缺”一樣，台灣從去年開始缺疫苗、缺藥、缺口罩、缺快篩、缺蛋、缺電，什麼都缺，現在又缺德、缺廉恥。