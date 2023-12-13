侯友宜赴澎湖拉抬吳政杰　喊開放陸客拼觀光

2024大選候選人侯友宜13日前往澎湖，與“立委”候選人吳政杰前往北辰市場掃街。（照:侯友宜競選辦公室提供） 中評社澎湖12月13日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜13日赴澎湖與“立委”候選人吳政杰前往北辰市場掃街，隨後至天后宮參香，最後更成立澎湖縣後援會。侯友宜說，澎湖是重要的離島，需要觀光拚經濟，他會開放陸客、爭取國際觀光客，尤其吳政杰在澎湖有很棒的地方創生、青銀共創經驗，2024“總統”投3號侯友宜，區域“立委”投給吳政杰，政黨票投給國民黨，讓侯友宜、吳政杰到“中央”顧安全、打造清廉政府，更推動澎湖的建設。



侯友宜一早就到抵達澎湖機場，澎湖前縣長王乾發、澎湖縣議會議長陳毓仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、無黨團結聯盟主席林炳坤更特地前往接機，隨後一行人前往北辰市場拜票，許多民眾手比代表“3號”的OK手勢與侯友宜合照，更有攤商拿出“3號高票當選”的手舉牌力挺侯友宜。



隨後一行人前往澎湖天后宮參拜，天后宮主委蔡光明說，非常歡迎“總統”候選人侯友宜、“立委”候選人吳政杰蒞臨，他預祝高票當選。蔡光明更呼籲在場所有民眾，一票拉十票、一百票、一千票、一萬票，拉到一百萬票侯友宜、吳政杰會高票當選。



“感謝澎湖鄉親滿滿支持與鼓勵”侯友宜說，蔡光明主委的相挺，這份情、這份義他永遠都會記著，不論在北辰市場或是天后宮，很多澎湖人向他比“OK”，因為他抽到3號，也代表侯友宜、趙少康會照顧人民、讓人民有好康，也因此，他更向媽祖祈求，不只澎湖，全“中華民國”、台灣都要永遠和平。



侯友宜緊接著參加澎湖縣後援會成立大會，不僅前縣長王乾發、議長陳毓仁、主委陳雙全到場力挺，議員歐中慨、張仁和、許育愷也到場支持。吳政杰說，澎湖目前面對交通、醫療的挑戰，他未來當選“立委”會成為澎湖與台灣的橋梁，在“中央”爭取澎湖的建設，也讓侯友宜當選，建設澎湖、守住“國家安全”。



侯友宜指出，這次接受國民黨徵召參選，為了就是讓兩岸和平、以經濟為重，也會成立新的特偵組，清查8年弊案並且不分黨派該辦就辦，他也會檢討退撫法照顧軍公教警消，同時大力推動澎湖觀光、拚經濟。期待澎湖大團結一起努力做事，讓吳政杰當選“立委”，讓侯友宜、趙少康當人民的靠山。