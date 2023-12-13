侯辦駁炒房　侯康貸改善蔡政府新青安四缺失

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北12月13日電／針對中國國民黨2024候選人侯友宜推出的“青年侯康貸，購屋免頭款”政策，被部分人士刻意扭曲，甚至拿錯誤的表格內容誤導大眾，侯友宜競選辦公室今天表達強烈遺憾。發言人錢震宇強調，“侯康貸”是補強改善現行政策的四大缺失：不排富、不限首購、不限移轉、不限年齡。目前“新青安”政策，這些都沒有限制，“那請問現在政府豈不是成為炒房元兇”。



錢震宇說，侯友宜推出的“侯康貸”在貸款額度、利息優惠及優惠年份，都優於現行的“新青安”。重點是支持年輕人購屋，讓他們免於頭期款之苦，是真正幫助年輕人的政策。同時設定五個條件，40歲以下、無信用重大瑕疵者、排富、限首購、轉售限制、一生一次。



對於政論節目上有人拿出“侯康貸”跟“新青安”的貸款比較，錢震宇說，該表格用“新青安”貸款1250萬、“侯康貸”貸款1500萬，不僅貸款金額不同，月還數字也錯誤。外界若刻意引用錯誤的內容，不只誤導視聽，更影響媒體的公信力。



我們提供一個貸款1250萬的試算表格，用“新青安”跟“侯康貸”來比一比，結果證明使用“侯康貸”的年輕人可以提早十年買房，且可以利用寬限期多存一些錢，免除頭期款負擔，讓年輕人放心拚事業、拚家庭。



錢震宇表示，每一位申貸民眾的申貸總金額是依還款能力、購屋需求而異，不會全部都申請到最高的1500萬，所以不會有外界擔心的“定錨效果”。



錢震宇指出，我們的目的是要提供多元的選項，讓不同需求的青年選擇適合的方案成家立業。透過“侯康貸”能實質幫助信用良好、收入穩定、有風險控管意識的青年達成購屋自住的需求，讓侯康配當青年最有力的後盾，幫青年圓成家的夢。