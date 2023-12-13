北京啟動暴雪、寒潮、道路結冰三重氣象預警

中評社香港12月13日電／北京市氣象台于12日夜間將暴雪預警信號升級為“橙色”等級，中小學、幼兒園居家學習等七條響應措施發佈。目前，北京已啟動暴雪、寒潮、道路結冰預警。受強冷空氣影響，13日早晨至15日上午，北京市將會出現大雪到暴雪，其中13日10時至20時為此次降雪過程的最強時段。



新華社報導，北京市氣象台首席預報員張琳娜介紹，此次降雪過程具有持續時間長、累積降雪量大的特點。延慶、昌平、門頭溝、房山的個別地區可達大暴雪。



根據預報，首都機場在13日9時至15日6時會出現明顯降雪過程，累積降雪量為大雪級別。首都機場13日計劃起降航班681架次，運送旅客約8萬人次。



首都機場已于13日6時啟動運管委協同運行一級響應機制，與空管局、航空公司和主要保障單位聯席溝通，統一協調航班有序放行，並同步啟動定點除冰模式。



張琳娜介紹，降雪過後，本周五、周六將出現寒潮天氣，48小時最低氣溫降幅達10℃以上。



根據預報，此輪寒潮將持續至下周，15日至20日，北京都將出現持續低溫天氣，預計白天的日最高氣溫在0℃至零下4℃，夜間最低氣溫跌至零下12℃至零下15℃。



北京市氣象部門提示，此次強降雪持續時間較長，且與10日降雪間隔時間短，需防範疊加影響。降雪導致能見度下降、路面濕滑、積雪、結冰，尤其是山區、橋梁、隧道等高風險路段，易造成交通擁堵和事故，建議公眾合理安排交通出行時間。山區行車採取更換冬季輪胎、加裝防滑鏈等措施，降低因道路濕滑帶來的行車風險，注意安全。



暴雪橙色預警響應措施提示，要密切監控、及時清除學校體育館等各類場館、大跨度建築物、農業設施大棚、臨時搭建物、危房頂部積雪，防止垮塌。山區景區暫停營業，非山區景區的戶外大型遊樂設施暫停運行。