國民黨評“立委”選情15席激戰區　目標50

國民黨文傳會主委林寬裕中常會後受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）2024大選進入倒數31天，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，區域“立委”選情有15席激戰區，這將攸關國民黨或在野聯盟能否“國會”過半，因此要請組發會分析檢討，目標“立委”席次極大化。目前，台灣“立法院”的席次總共113席，含分區與不分區。



文傳會主委林寬裕則在會後補充，15席激戰區中包括台北2席、新北3席、桃園2席，剩下的則不便透露。過去朱立倫曾講過，國民黨應可拿到50席以上的“立委”席次（區域與不分區），這將會是目標。但據瞭解，另外有新竹1席、台中2席、高雄2席、台東1席、平地跟山地原住民各1席，共15席都是激戰選區。



國民黨本屆有37席“立委”。



國民黨今天下午召開中常會，除了大選外，針對“立委”選情部分也是關注重點，朱立倫特別點出有15席激戰區還需要加強努力。



對於15席激戰區該如何再拉一把的問題，林寬裕在中常會受訪時說，不管是在組織或空戰文宣，會一再地提出更好的政策跟大政方針，爭取選民認同。當然不同縣市有不同的選民跟想法，都會針對特定區域，像是中南部選情比較混沌不明的，母雞和小雞都會全力以赴。



林寬裕提到，過去朱立倫曾講過，國民黨應可拿到50席以上的“立委”席次，這將會是目標，希望能夠單獨或是跟在野勢力結合，在“立法院”過半。目前區域70席中，有15席特別激戰，即使有相對優勢的區域，也不會因為領先就鬆懈，都會盡力爭取支持。



國民黨發言人楊智伃則補充說，其實全台都是激戰區，都會用盡全力拚搏，選戰倒數31天，中南部選區將會是關注焦點，分進合擊，想辦法爭取經濟選民、中間、年輕選民，努力將侯康配目前逆轉賴蕭配0.8%的黃金交叉，拚成領先5.8%。