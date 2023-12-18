《中國評論》第312期：涵蓋時局議題

《中國評論》第312期（中評社圖片） 中評社北京12月18日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第312期刊《中國評論》月刊2023年12月號已出刊。本期《中國評論》共刊發篇15文章，涵蓋兩岸融合發展、中華文化與兩岸關係、大國博弈、美國政治、緬甸局勢等熱點議題。



本期“智囊闊論”欄目刊發了《試論二十一世紀國際秩序之文化基礎——由中華文化與世界各文化異同說起》和《大國博弈與“半球化”時代的到來》兩篇文章。



紐約大學政治系終身教授熊玠在《試論二十一世紀國際秩序之文化基礎——由中華文化與世界各文化異同說起》一文中指出，新世紀的國際秩序有其不同的文化（或作文明）基礎。目前國際間對世界各文化何者將是此新秩序的主要支柱，仍在摸索之中。為方便比較，本文將世界各大文化系統籠統地劃歸為中華文化與亞伯拉罕文化兩大類（後者主要包含基督教文化、伊斯蘭文化、猶太教）。美國霸權衰弱殷始，文化間之競爭可說益為真實。昔日大國權勢之爭將被文化競爭所替代。一般論者咸知美國自豪隸屬於基督文化；識者亦指出美國有“富不知足、強不能安”之痼疾。此點在它與新興大國（中國）間之競爭，尤為明顯。相反，在中華文化影響下，“知足常樂、能忍自安”與“內聖外王” 之訓導深入華人心靈。由諸此，有必要探討這兩者文化背後差異之淵源。



中國人民大學國際關係學院中國對外戰略研究中心主任助理、華中科技大學國家治理研究院研究員王鵬在《大國博弈與“半球化”時代的到來》一文中表示，北約東擴，上合西進，金磚南下，非盟北上——大國博弈的加劇不僅改寫著全球地緣戰略版圖，而且正在催生一個“半球化”時代的到來。當打著“小院高牆”烙印的技術與經濟“鐵幕”徐徐落下，舊冷戰時代的“兩個平行世界市場”或將重現，同時還將被賦予新的時代色彩——分別以中美為核心的技術－ 產業體系一邊彼此解除耦合，一邊通過技術條款、市場准入和供應鏈重組在“中間地帶”展開激烈爭奪。與此同時，高鐵網絡擴張、中俄強化戰略協作等要素正在促成陸權的復興；作為回應，美英澳日等傳統海權強國選擇結盟應對。“一帶一路”十年建設為以非盟為代表的“全球南方”的再覺醒提供物質支持和制度啟示。以上要素的綜合作用正在推動“百年變局”加速演進。對此，中國既可以選擇投入資源，重啟全球化，恢復舊秩序；也可轉而迎接“驚濤駭浪”，通過深化改革、科技創興、產業升級與國際統戰建立新優勢，並最終在“半球化”過渡期後開創新的紀元。

