中評社北京12月13日電／網評：讓公共圖書館擁有多種“打開方式”



來源：光明日報 作者：陳 雪



在不久前召開的2023年世界互聯網大會烏鎮峰會上，國家圖書館的“中華古籍資源庫”入選了2023年“攜手構建網絡空間命運共同體精品案例”，令人眼前一亮。有記者深入瞭解“中華古籍資源庫”的使用和建設情況，發現在線檢索閱覽古籍，體驗極佳，且數字資源非常豐富，“該庫已擁有書籍影像資料逾2640萬頁”。可以說，在世界互聯網大會上的亮相，讓更多人看到了不一樣的公共圖書館，也讓人們意識到，原來圖書館還有這樣的“打開方式”。



今年，圖書館上過好幾次熱門新聞。年中，有媒體盤點國家圖書館“火成了網紅打卡地”，四層閱覽室幾乎每天滿員，有網友說，“去別的地方是消費，在國圖是免費獲得”。11月初，有媒體以《2本899元，古籍復制費為啥這麼高》為題，聚焦了古籍復制價格的話題。



也許，將這些關於圖書館的新聞串聯在一起看，我們才能更加瞭解圖書館的功能。



現代圖書館誕生在中華大地上的一百多年，也是公共機構存藏古籍的一百多年。如今，許多人將公共圖書館視為圖書借閱室，甚至自習室，而實際上，圖書館同博物館、美術館一樣，有文物存藏和展示展覽的功能。因為古籍不僅是可供人們閱讀研究的文獻，還是必須收藏保護的文物。有報導提出“古籍的原作者已經去世超過50年，這些古籍的版權屬於公共領域”。其實，將古籍等同於一些當代文獻，視為普通的“公版書”，正是忽視了古籍的文物屬性。人們常說的“一頁宋版一兩金”，指的就是珍貴的宋版書。紙壽千年，絹壽八百，古籍的修復、存藏、復制，每個環節都是頗具難度的“技術活”。目前，學界公認的解決古籍“藏”與“用”矛盾的重要方式，就是古籍數字化。近些年，“中華古籍資源庫”舉全國各地收藏單位與個人之力，不斷“上新”，共發布了古籍影像資源超10.3萬部（件）。古籍數字化是文明傳承的必由之路，更是需要徐徐圖之的文化工程，需要全社會賦之信心、細心和耐心。

