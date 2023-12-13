中評社北京12月13日電／網評：推動外貿促穩提質



來源：人民日報 作者：崔 妍



上料、研磨、拋光、加硬、鍍膜……在江蘇丹陽一家企業的自動化生產線上，1.5厘米厚的樹脂鏡片毛坯按照設定好的參數加工生產。在這個人口不到100萬的城市，有1600多家眼鏡相關企業、5萬多名從業者，鏡片年產量4億多片，產品銷往世界各地，形成了在全球市場具備優勢和特色的產業集群。



習近平總書記強調：“要加快建設貿易強國，升級貨物貿易，創新服務貿易，發展數字貿易，以數字化綠色化為方向，進一步提升國際分工地位，向全球價值鏈中高端邁進。”小鏡片提升附加值、開拓大市場，正是我國外貿穩規模、優結構的縮影。今年前11個月，我國貨物貿易進出口總值37.96萬億元，其中出口21.6萬億元，增長0.3%；民營企業進出口20.24萬億元，增長6.1%；出口機電產品12.66萬億元，增長2.8%……一個個數字，是政策給力、企業努力、各方合力的結果，折射出我國製造業邁向高端化、智能化、綠色化的趨勢。



當前，外部環境複雜嚴峻，但我國經濟長期向好的基本面沒有變，外貿發展的有利因素不斷增多，穩中向好的發展態勢持續鞏固。保持戰略定力，以“穩”拉動提升、帶動增長、協同創新，進一步激發外貿主體活力，推動結構持續優化升級，就一定能實現外貿促穩提質，在新征程上把握主動、贏得未來。