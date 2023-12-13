中評社北京12月13日電／網評：建好用好長江國家文化公園意義重大



來源：光明日報 作者：簡 繁 楊藝鴿



近年來，全國多地深入貫徹落實習近平總書記關於國家文化公園建設、長江文化保護傳承弘揚的重要講話、指示精神和相關重要文件精神，搶抓歷史機遇，統籌資源力量，以一系列特色鮮明的新思路新舉措，高質量推進長江國家文化公園建設使用，有力推動了長江文化與生態環境相依相生、與人文底蘊相生相促、與文旅融合相得益彰。實踐證明，建好用好長江國家文化公園，對於傳承發展中華文化、豐富人民精神世界、引領推動高質量發展具有重大而深遠的意義。



建好用好長江國家文化公園，對於挖掘弘揚長江文化內涵、傳承發展中華民族千年文脈具有重要意義。從空間上看，6300餘公里的長江由西向東橫貫中國。建好用好公園可以深入挖掘長江源頭的羌藏文化、上游的巴蜀文化、中游的湖湘文化、下游的吳越文化等各具特色又交融互促的地域文化，充分體現多元一體的中華文化格局。從時間上看，作為母親河的長江見證了中華民族五千多年的文明史。公園可以完整展現漁獵文明、農耕文明、工商文明到信息文明、生態文明等，充分彰顯中華優秀傳統文化持久影響力。從內容上看，物產豐饒、地靈人傑的長江流域孕育出了豐富多彩的物質文化和非物質文化。公園可以全面呈現山水、水利、航運、建築、農業、工業、商貿、都市、教育、科技、文藝、宗教、生態、飲食、節慶、民俗等諸多文化樣態，有效保護傳承利用長江文物和文化遺產。總體來看，建好用好長江國家文化公園，有助於我們更好闡發長江文化深刻內涵和時代價值，賡續長江千年文脈，推進文化自信自強，向海內外展示這一中華民族代表性符號和中華文明標誌性象徵。



建好用好長江國家文化公園，對於推動長江文化育民惠民利民、促進人民精神生活共同富裕具有重要意義。公園所承載的長江文化，是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉，具有以文化人、成風化俗的教化功能，能夠發揮鑄牢中華民族共同體意識、引導激勵廣大人民聚力奮進的重要作用。公園涉及長江沿線13個省區市，是一項大範圍傳播長江文化、全方位展現長江文明的有形公共文化載體、重大文化惠民工程。它向全社會打開了瞭解長江文脈的大門，以一個個地標、一段段故事，讓長江文化真正走進大眾日常生活、滿足群眾文化需求、豐富人民精神世界，讓人們能夠全流域實地探尋長江文明，近距離真實觸摸文化資源，從更廣視角、更寬領域、更深層次聆聽長江文化之聲、觀賞長江文化之美、領悟長江文化之韵，感知中華文明獨特魅力。

