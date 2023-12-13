中評社北京12月13日電／網評：老戲曲“圈粉”新戲迷靠的是什麼



來源：新華社 作者：王志艶



最近，在沉浸式越劇《新龍門客棧》中，憑借一段返場演出的轉圈視頻，越劇演員陳麗君“轉上了”各大社交平台的熱搜榜。



“邪魅狂狷”一笑的“玉面修羅”讓網友“入坑”，很多人因為她，“專程跑去杭州看戲”，“從沒聽過戲曲，第一次走進劇院，開始瞭解越劇”。有她主演的越劇，一票難求。



這一轉，不僅為越劇轉來了流量，也為戲曲賺來了話題。



從年初“豫劇＋搖滾”的魔性電影配樂風靡，到桂劇《打棍出箱》高難度片段刷屏網絡，再到越劇《新龍門客棧》“出圈”，年輕人為何突然對傳統戲曲“上頭”？究其原因，我們不難看到，老戲曲“圈粉”新戲迷，靠的是“新”與“心”。



演出形式推陳出新。著名劇作家、戲曲改革運動先驅田漢曾經提出：“不僅要把新內容注入舊形式，也要把新形式注進舊形式，使中國原有的戲劇形式更豐富，更生動，更能表現新內容。”



《新龍門客棧》的“新”即是實踐了上述觀點——沉浸式舞台氛圍的塑造，演員與觀眾“零距離”的接觸，經典電影影像元素的運用，舞台結構的巧妙構建。再如，用舞蹈將昆曲、秦腔、評劇、川劇、河北梆子、京劇串聯起來的戲曲節目《驚·鴻》。這些新戲與傳統戲曲的演出形態截然不同，年輕人之所以願意“入坑”，在於這些創新形式切中了他們的審美需求。

