2023年北極經歷有氣溫記錄以來最熱夏季

中評社北京12月13日電／據新華社報導，美國國家海洋和大氣管理局12日發布的北極年度氣候報告顯示，2023年北極的平均表面氣溫是自1900年以來第六高，夏季地表氣溫創有氣溫記錄以來新高。全球氣候變暖正在加速演進，北極升溫速度比世界其他地區要快。



報告說，越來越頻繁的極端天氣和氣候事件正在改變北極。北極地區氣溫越來越高，冰越來越少，氣候越來越潮濕，一些區域的天氣、氣候模式及生態系統出現極端現象。人為造成的空氣、海洋和陸地變暖正在影響整個北極地區的人口、生態系統和社區。



報告顯示，夏季高壓系統使格陵蘭冰蓋大範圍融化，還導致降雨量異常。



北極海冰的範圍在一年中都在變化，在冬季積聚，在春季和夏季融化，通常在9月達到全年最低值。報告顯示，北極地區海冰範圍持續縮小，2007年至2023年連續17年的9月達到有記錄以來的最低水平。北美積雪範圍今年5月創下歷史新低。北極各地區的強降水不斷刷新紀錄，2022年至2023年泛北極地區的降水量為有記錄以來第六高。



報告還顯示，阿拉斯加西部的鮭魚量呈現極端狀況。2021年至2022年，布里斯托爾灣的紅鮭魚數量創歷史新高，但育空河和卡斯科奎姆河的奇努克鮭魚和秋鮭數量卻創歷史新低。這兩種極端狀況都對經濟和文化產生嚴重影響。



美國國家海洋和大氣管理局局長裡克·斯平拉德表示，今年年度報告傳遞的最重要的信息是，現在是需要採取行動的時候了。該局及其聯邦合作夥伴加強了對各州、部落和當地社區的支持和相關合作，以幫助地方增強氣候適應能力。美國作為一個國家和國際社會的一部分，必須大幅減少加劇氣候變化的溫室氣體排放。