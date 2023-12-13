日本立憲民主黨提交針對岸田內閣的不信任案

中評社香港12月13日電／日本立憲民主黨13日向眾院提交了針對岸田內閣的不信任決議案。鑑於直擊政權中樞的自民黨安倍派（清和政策研究會）政治集資宴會收回扣問題，立民黨認為“內閣不具正當性”（黨首泉健太語）。



共同社消息，日本維新會和共產黨對不信任案明確表示贊成，國民民主黨也有意贊成。下午的眾院全體會議上，不信任案將因執政黨反對而被否決，之後臨時國會閉幕。岸田將於晚間召開記者會，就如何應對回扣問題作出說明。朝著14日撤換來自安倍派的官房長官松野博一等4名閣僚的方向，已進入最後協調階段。這是事實上的換人。



岸田13日在黨總部與自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等人舉行會談，表態14日有意實施閣僚人事更迭。似乎還磋商了否決不信任案的方針。在此之前，岸田在官邸向媒體表示，“將與執政黨商量，遵循信任的部分嚴肅應對。”



鑑於曝出回扣問題，立民黨在討論提交不信任案的同時，也出現了可能引發眾院解散的謹慎論調。然而岸田派（宏池會）也曝出在政治資金收支報告中少記的疑雲。13日上午召開的參院全體會議上，旨在救濟“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）受害者的特例法等獲得通過，正式成為法律，之後立民黨提交了不信任案。



泉健太在提交不信任案後向媒體強調稱：“自民黨的回扣疑雲正在蔓延，沒有組成新內閣的能力。”提案理由中還指出，圍繞個人所得稅減稅出現了混亂等問題。