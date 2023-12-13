貨幣大幅貶值！阿根廷“休克療法”初見端倪

中評社北京12月13日電／據法新社12月12日報導，阿根廷極端自由主義總統哈維爾·米萊的政府10日就職，於12日宣布將本國貨幣比索大幅貶值50%以上，貶值至800比索兌換1美元，目的是穩定長期受通貨膨脹和債務困擾的經濟。



報導稱，比索貶值是經濟部長路易斯·卡普托宣布的一系列“緊急”措施的一部分，另外還包括減少對能源和交通的公共補貼。此前比索的匯率是略低於400比索兌換1美元。



卡普托在講話中解釋說，這些措施旨在避免惡性通貨膨脹的“災難”。



卡普托說：“我們問題的根源一直是預算。”他認為，阿根廷人以絕大多數票支持哈維爾·米萊，這表明他們明白“沒有錢”。



報導指出，貨幣貶值，加上交通和能源補貼的減少，勢必會在第一時間對阿根廷人的購買力產生強烈的負面影響，而阿根廷人中有40%生活在貧困線以下。



經濟部長保證稱，政府將繼續實施幫助人們就業的社會計劃，並“加強針對有需要之人的社會政策，不設中介機構”，比如“食品卡”（針對最弱勢人群的代金券）。



報導稱，卡普托還宣布，為了緊縮預算，國家“將不再投標”公共工程項目，並將取消“尚未開始”的已簽訂合同。



他解釋說：“阿根廷的基礎設施項目將由私營部門實施，因為國家既沒有錢也沒有資金來源來完成這些項目。”