12月13日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月14日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月13日主持例行記者會，並就中越關係、英國政客涉華錯誤言論、中美經貿關係、南海問題等議題答記者問。以下是問答全文實錄：



毛寧：應馬達加斯加共和國總統拉喬利納邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席胡春華將於12月16日出席在馬達加斯加首都塔那那利佛舉行的拉喬利納總統就職典禮。



總台央視記者：昨天，習近平總書記、國家主席開始對越南進行國事訪問，中越領導人共同宣布兩黨兩國關係新定位。發言人能否介紹更多情況？



毛寧：中共中央總書記、國家主席習近平正在對越南進行國事訪問。習近平總書記同越共中央總書記阮富仲舉行了會談，共同見證雙方簽署的合作文本。習近平主席還同越南國家主席武文賞、總理範明政、國會主席王庭惠分別舉行了會談、會見。



習近平總書記和阮富仲總書記共同宣布兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。兩位總書記一致認為，中越作為友好近鄰，理想相同，理念相通。作為好鄰居、好夥伴、好兄弟、好同志，中越構建具有戰略意義的命運共同體具有天時、地利、人和的獨特優勢。雙方應該繼承老一輩領導人締結的傳統友誼，共同努力構建命運共同體，走好各自的現代化道路，實現互利共贏、美美與共，造福兩國人民，也為地區和平與繁榮作出積極貢獻。



中越是社會主義友好鄰邦，兩國友誼源遠流長。2008年，雙方建立全面戰略合作夥伴關係。此次確立的中越關係新定位，是兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年來的延續、積累和升華，是大勢所趨，水到渠成，符合兩黨兩國和兩國人民的共同利益，也是振興世界社會主義事業的戰略需要。相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控更好的新階段，推動兩國社會主義建設事業不斷取得新成就。



中新社記者：據報導，英國外交發展大臣卡梅倫於當地時間12日晚同黎智英之子黎崇恩會面。英方聲稱反對香港國安法，將繼續支持黎智英等港人。此外，卡梅倫近日在訪美期間還稱，當今世界發生諸多變化，中國變得更加咄咄逼人，必須為其他國家提供中國以外的替代方案，使其避免陷入中國的“債務陷阱”，更好保護自己免受中國網絡攻擊及其他敵對行為。中方對此有何評論？

