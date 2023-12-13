烏克蘭最大移動運營商遭黑客攻擊癱瘓

中評社香港12月13日電／烏克蘭最大移動運營商“基輔之星”總裁亞歷山大·科馬羅夫12日在一檔電視節目中說，當天該公司的通信基礎設施“遭到非常強大的黑客攻擊，部分基礎設施損壞”。



新華社報導，科馬羅夫說，此次黑客攻擊目的是盡可能破壞“基輔之星”的通信基礎設施，“他們已經部分實現這一目標”。



據烏克蘭媒體報導，從當天早上7點起，擁有2400萬用戶的“基輔之星”斷網引發烏全國性移動通信和互聯網接入癱瘓，烏克蘭國家儲蓄銀行等多家金融機構報告當天遭到網絡攻擊並出現大範圍服務終端癱瘓。此外，“基輔之星”斷網還導致烏首都基輔市、基輔州、蘇梅州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、切爾卡瑟州、利沃夫州等多個州的市政及防空警報系統出現故障。



“基輔之星”12日晚在社交媒體發文說，經過努力，目前固定通信服務已部分恢復，其他業務仍在恢復中。



為排除安全隱患，烏內務部12日在社交媒體發文說，在無法通過手機等移動設備接收防空警報預警的居民點，將安排巡警和國家緊急情況局工作人員執勤，並通過擴音器發佈預警。



烏國家安全局當天在社交媒體發文表示，俄羅斯特種部隊可能參與了此次網絡攻擊，烏國家安全局已對該事件展開刑事調查。



俄羅斯官方目前尚未對此進行回應。

