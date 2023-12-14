卡梅倫會黎崇恩　外交部：英所作所為徒增笑耳

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月14日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月13日主持例行記者會並回答中外媒體提問。對於英國外交發展大臣卡梅倫近日涉華錯誤言論，毛寧予以駁斥。她指出，在香港進入由亂到治、由治及興新階段的事實和大勢面前，英方的所作所為只是徒增笑耳。中方正告英方切實尊重事實和法治，停止干涉香港事務和中國內政。



據報導，英國外交發展大臣卡梅倫於當地時間12日晚同黎智英之子黎崇恩會面。英方聲稱反對香港國安法，將繼續支持黎智英等港人。此外，卡梅倫近日在訪美期間還稱，當今世界發生諸多變化，中國變得更加咄咄逼人，必須為其他國家提供中國以外的替代方案，使其避免陷入中國的“債務陷阱”，更好保護自己免受中國網絡攻擊及其他敵對行為。



毛寧就此指出，眾所周知，黎智英是反中亂港首惡分子，是香港亂局的幕後推手，公然勾結外部勢力危害國家安全，惡行累累。香港特區依法追究其責任，無可指摘。英國自詡“法治國家”，卻公然干預已經進入司法程序的案件；英國剛剛出台《國家安全法》，卻悍然反對中國香港國安立法，“雙標”嘴臉暴露無遺，險惡用心昭然若揭。香港國安法實施三年多來，逾八成香港市民認為國安法使香港更安全。在香港進入由亂到治、由治及興新階段的事實和大勢面前，英方的所作所為只是徒增笑耳。中方正告英方切實尊重事實和法治，停止干涉香港事務和中國內政。



毛寧表示，英方所謂中國“咄咄逼人”完全是混淆是非、顛倒黑白。中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，是各國發展的夥伴和機遇，不是威脅和挑戰。我們始終致力於在相互尊重、互利共贏基礎上發展同各國的關係，同時堅決維護自身主權、安全和發展利益。



毛寧指出，英方所謂“債務陷阱”的論調不符合事實。中國同發展中國家的投融資合作始終遵循國際慣例、市場原則和債務可持續原則，受到發展中國家普遍歡迎。實際上，沒有任何一個合作夥伴認為中國製造了“債務陷阱”。散布中國“債務陷阱”論的是少數西方國家，他們所主導的多邊金融機構和商業債權人，才是發展中國家的主要債權方和償債壓力源，應當為緩解發展中國家債務負擔作出實質性貢獻。



毛寧說，網絡安全是全球性挑戰。中方一貫堅決依法打擊網絡攻擊，主張各國通過對話與合作共同維護網絡安全。中方反對將網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國。



毛寧表示，我們敦促英方摒棄冷戰思維，停止散布“中國威脅論”，客觀理性看待中國和中英關係，同中方相向而行，推動兩國關係健康穩定發展。

