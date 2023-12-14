王欣儀：侯康配政見牌吸票　蔣萬安輔選加持

國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，藍綠白搶攻關鍵的中間選民。中國國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀接受中評社訪問表示，國民黨候選人侯友宜、趙少康幾乎每天都提出不同的有感政見，比如青年買房免頭款、小學生課後照顧免費等，都是想讓年輕爸媽有感，吸引青年、中間選民，另外形象年輕的國民黨台北市長蔣萬安也全台輔選加持，希望讓選民重拾對國民黨的希望。



王欣儀，出生於台北市，台灣師範大學“國家事務與管理法學”碩士，5連霸台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任新聞主播、主持人、國民黨中央委員、中央青年部副主任、台北市黨部副主委、清華大學兩岸台灣校友會副理事長、中華海峽兩岸交流協會名譽理事長、中華齊魯文經協會副理事長等。



王欣儀說，國民黨先前一直陷在藍白合不合的階段，被耽擱了選舉時間，既然確定是侯康配了，就全力往前衝，而侯康配也馬不停蹄，幾乎每天都提出具體有感的政見，而針對中間、年輕選民部分，提出了青年免頭款購屋，以及最新提出的學生課後照顧全面免費政策。



王欣儀指出，這些政策都為了讓青年父母有感，侯康配知道養育小孩以及青年買房的困難，因此從需求做為出發，希望用體察民意的政見牌，來吸引中間、年輕族群。



記者問，許多民調顯示，國民黨的年輕人支持度仍略遜於民進黨、台灣民眾黨，爭取中間、青壯派選票，蔣萬安是否為好牌？



王欣儀說，蔣萬安能夠有多少影響，仍是要看科學民調數據，但也很難計算哪些票是蔣萬安效應，不過她相信蔣的形象年輕、有朝氣，過去僅與台北市民有所接觸，如今也到其他縣市去輔選，接觸過往比較少遇到的選民，希望能帶動過去對國民黨失望的族群，帶起回流現象、重燃選民對國民黨的希望，認為國民黨是有改革作為的政黨。