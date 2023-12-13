民眾黨選前夜搶到凱道　郭正亮憂要很多人

凱道空照圖與預估人數。（照片：劉宇臉書） 中評社台北12月13日電／2024大選倒數一個月，選前之夜（明年1月12日）凱道路權爭奪戰，由民眾黨搶下，但遭民進黨台北市黨部主委張茂楠酸“沒那個屁股，還敢吃這個瀉藥”。前“立委”郭正亮13日在政論節目直言，凱道人要夠多是真的，因為空拍一拍就知道有多少人，只到小南門就真的很弱。前“立委”蔡正元也教學，公園路以東到小南門十字路口，滿了就是5萬人。



選前之夜場地之戰開打，外界最關注的凱道路權由民眾黨搶下，柯文哲競辦總幹事黃珊珊在臉書發文“選前之夜1/12凱達格蘭大道，台灣的選擇柯文哲”。對於民進黨的嘲諷，柯文哲競辦發言人陳智菡也喊話支持者站出來，讓民進黨看到“我們絕對有能力把凱道給塞爆”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在政論節目《大新聞大爆卦》說，凱道人要夠多這是真的，因為空拍一拍就知道現場人數，外延也要靠候選人的本事，如果只到小南門就真的很弱。



同台的蔡正元表示，台灣的場地方面，凱道比較空曠、交通狀況比較好，他過去在凱道主辦過好幾次活動，對比其他場地，還是認為凱道最好。蔡也透露，他過去辦活動，就坐在警察局裡面看警察算人數，明明警察計算就只有3萬、5萬人，但舞台上就會喊出現場有15萬人，“國民黨灌水、民進黨灌水更誇張”。



郭正亮表示，從凱道滿到小南門，是5萬人；蔡正元補充，從公園路以東到小南門十字路口，滿了就是5萬人。



郭正亮也回憶2020大選韓國瑜在中正紀念堂的造勢，從忠孝西路一直到羅斯福路都是人。蔡正元也說，當年到中山南路、中正紀念堂再往羅斯福路到和平東路，會到達20萬人。

