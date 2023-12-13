白營搶到凱道路權遭綠譏笑　游淑慧嗆綠這句

游淑慧酸嗆，民進黨好棒棒，因為他們都是靠著百元、雙主菜便當塞滿造勢場合。（照:游淑慧臉書） 中評社台北12月13日電／2024選戰倒數，台北市凱達格蘭大道路權成為各界關注焦點。台灣民眾黨搶下明年1月12日選前之夜路權，但沒想到，卻引來民進黨台北市黨部主委張茂楠的冷嘲熱諷。對此，中國國民黨台北市“立委”候選人、市議員游淑慧酸嗆，民進黨好棒棒，因為他們都是靠著百元、雙主菜便當塞滿造勢場合。



針對民眾黨搶到凱道選前之夜路權，張茂楠今日大酸，“無彼號尻川，想欲食彼號瀉藥（閩南語，指沒有那種屁股，想吃那種瀉藥）”，人數不足，也只是自曝其短。另外，民進黨拿下了1月9至11日的路權，張茂楠也說，民進黨場地規劃是交由中央黨部祕書處主導，應有按計劃順利搶到位置，後續安排也由中央主責，北市黨部競總則協助動員，讓中央有完整統一規劃。



針對張茂楠的“瀉藥”、“人數不足自曝其短”說，游淑慧今天在臉書發文嘲諷，民進黨“好棒棒”，因為他們都是靠著百元、雙主菜便當塞滿造勢場合。



不少網友紛紛留言表示，“好一個謙卑、謙卑、再謙卑”、“民進黨也就衹有攻擊別人的時候特別積極”、“連良心都沒了，還管別人的屁股，民進黨蠻可悲的”、“民進黨是要趁機規劃怎麼發便當跟遊覽車吧”。