美開放輝達晶片有條件銷中　李隆生析盤算

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月14日電（記者 方敬為）針對美國商務部開放輝達（Nvidia）在條件前提下可向中國銷售AI晶片，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，表面看似美國鬆綁對中晶片禁令，但其實相關舉措還是美國利益導向，一方面確保本土企業收益，維持研發創新量能，另方面也可以確保中國對美國在AI領域技術的依賴性，避免中方自立自強，挑戰美國科技地位。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



據《路透》11日報道指出，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）重新詮釋對中AI晶片銷售規範，開放輝達公司在符合條件前提下，有限度的向中國出售人工智慧（AI）晶片。雷蒙多受訪表示，“鑑於大多數AI晶片用於商業應用，輝達能夠、將會、也應該向中國出售人工智慧晶片。”



對於美國開放有條件對中輸出AI晶片，李隆生表示，由於相關政策宣示在美中元首今年11月於舊金山會晤之後，部分解讀認為是美方禁令鬆綁，但其實並非如此，美國的舉措並不是嘉惠中國，而是為了自身利益導向的策略轉變。表面上減少對中國的限制，實際上則是在延緩中國的科技追趕。



分析美國的盤算，李隆生說，輝達公司畢竟是美國本土企業，又是全球數一數二的AI領域龍頭，如果輝達因為美國禁令而損失中國市場，在資本收益上必然得面臨龐大損失，倘若輝達賺的錢不夠，甚至可能拖類創新研發，因為一旦收益不足，投入創新、研發的能量勢必得限縮，這件事與美國維持技術領先的目標背道而馳，甚至堪稱是負面效應。

