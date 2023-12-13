今年前11月全國鐵路發送旅客35.6億人次

中評社香港12月13日電／記者13日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至11月，鐵路客流持續增長，全國鐵路累計發送旅客35.6億人次，同比增長126%，單日旅客發送量、售票量等客運指標創歷史新高，鐵路運輸安全平穩有序。



新華社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，今年以來，人員流動加速，客運需求旺盛，鐵路旅客發送量持續增長。鐵路部門充分發揮高鐵成網運營優勢，統籌運用高速鐵路和普速鐵路運力資源，用好貴南、福廈、廣汕等高鐵和麗香、川青鐵路等新開通線路，精準分析旅客出行規律，優化客車開行方案，有效增加運力供給，精心組織春運、暑運和清明、五一、端午、中秋國慶假期運輸，滿足旅客出行需求，全國鐵路日均開行旅客列車達到9638列，同比增長52%。



同時，鐵路部門推出按年齡實行兒童優惠票、在線選鋪試點、學生優惠票資質在線核驗、拓展12306信息服務功能、外國護照在線身份核驗等服務新舉措，鐵路暢行碼覆蓋範圍增至3500餘趟動車組列車，實行計次票、定期票等新型票制的線路增至57條，提供互聯網訂餐服務的車站增至80個，全國120個車站可實現便捷換乘，人民群眾出行體驗不斷提升。



這位負責人表示，鐵路客流持續攀升，連創歷史新高，彰顯我國經濟發展活力和消費增長潛力。鐵路部門將密切關注旅客出行需求，加大運力投放，落實便民利民服務舉措，推動客運服務提質升級，為廣大旅客營造安全便捷、溫馨舒適的旅行環境。