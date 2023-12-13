85歲吳伯雄為徐欣瑩打氣　大讚她是人才

國民黨前主席吳伯雄（左）力挺新竹縣一選區“立委”候選人徐欣瑩（右）。（照:徐欣瑩團隊提供） 中評社新竹12月13日電／2024選戰邁入倒數，中國國民黨前主席吳伯雄13日到新竹縣一選區“立委”候選人徐欣瑩競選總部，為徐欣瑩加油打氣！吳伯雄表示，“國會”需要徐欣瑩的專業、強有力的質詢，在決定“國家”命運的時刻，需要她這樣的人才進入“國會”，替人民、“國家”做事。



徐欣瑩2005年首度以無黨籍參選新竹縣議員高票當選，2009年加入國民黨，2012年獲提名參選“立委”以全台第一高票當選。2015年1月退出中國國民黨，並創立民國黨，擔任黨主席。2016年與親民黨主席宋楚瑜搭檔參加大選落敗。2022年5月，國民黨主席朱立倫推動的《同舟計劃專案》，徐佳瑩重返國民黨，並在今年獲提名參選新竹縣一選區“立委”。



高齡85歲的吳伯雄緩步地走進徐欣瑩競選總部，現場徐欣瑩支持者也開心看見“伯公”身體硬朗，吳伯雄跟在場的支持者說，他跟徐欣瑩父親雖是舊識，抽空去加油打氣並非是因為親近的私心，而是基於“國家需要這樣的人才”的大義才力挺。



吳伯雄肯定徐欣瑩理工的專業背景是當前國家所需要的，所以把她送入“國會”擔任決定“國家”發展決策角色之一，是至關重要的事情，當然也是要“把台灣善良的一面，好的一面，帶回來”，“國家”不能損失這樣的人才。



徐欣瑩開心看到“伯公”身體健康，並很謝謝“伯公”到競選總部加油打氣，並力挺她前進“國會”。徐欣瑩表示，作為台灣衛星測量領域首位女博士，相當重視教育，充實、改善教學環境及設備，爭取經費超過新台幣20億，培養人才不能緩步前進，而是要一步一腳印的循序漸進，進入“國會”後也會持續致力爭取新竹縣民的教育資源。