中評專論：藍綠拉近 綠白翻臉 侯康起風了

藍綠民調愈來愈近，侯友宜選情起風了。（照：侯友宜臉書） 中評社台北12月14日電（評論員 林淑玲）距離明年元月13日台灣大選不到一個月，國民黨侯康配支持度已逐漸逼近民進黨賴蕭配，多項民調兩人差距僅3至4個百分點，墊底的民眾黨柯文哲支持度則有20%初頭。打到最後關頭選票緊繃，柯的選票勢將流動，國民黨侯康最近針對年輕人推出系列政見，最後逆轉下架民進黨機會不小。



近日幾項大選民調頗具參考性，TVBS 12月13日公布的調查（住宅電話加手機），賴蕭36%，侯康32%，柯盈22%，賴領先侯4個百分點。同樣TVBS 11月26日公布的民調，賴蕭34%，侯康31%，柯盈23%，賴領先侯3個百分點。《美麗島電子報》12月13日公布的第88波民調（純住宅電話），賴蕭34.7%，侯康31.2%，柯盈16.8%。賴領先侯3.5個百分點。



這兩家單位所民調，藍綠差距都僅3－4個百分點，不像藍白整合階段，賴清德可以大贏侯友宜近10個百分點，柯文哲還超過侯友宜。



柯文哲最後到底能拿到多少票，會影響賴侯得票。由於柯目前是八分批綠，二分批藍，尤其是狠打賴清德所屬的新潮流系，可研判，柯選票若被壓低，流向藍軍的，會比流向綠營的多。一般評估，柯做為墊底者如果最後得票能拿到15%以上，就有利民進黨。若在15%以下，被棄得較多，對國民黨有利。

