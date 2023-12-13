聯想與香港資科學院攜手培育人才

中評社香港12月13日電／據大公報報導，職業訓練局（VTC）上月初成立的專職培訓資訊科技人才的香港資訊科技學院（HKIIT），昨天與聯想簽署合作備忘錄（MOU），是首家與其簽署協定深入合作的科技企業。雙方攜手推出涵蓋新興技術及專業技能的全新課程，冀培育新一代資訊科技人才。創新科技及工業局局長孫東表示，期待學界和業界今後有更多類似的合作，助力香港壯大創科人才庫。



孫東出席儀式時指出，特區政府非常重視推動科技發展和人才培訓，這次計劃讓HKIIT的豐富教學資源能與聯想在創科領域的專業經驗結合，學院的學生可以獲得實習和培訓的機會，體驗創科工作，做好職涯規劃。他亦表示：“本港各界繼續加強合作，將攜手朝著建設香港成為國際創新科技中心的願景而努力。”



職業訓練局主席戴澤棠提到，行政長官於早前發表的施政報告公布了一系列推動職專教育的措施，而這次與聯想的合作可為VTC學生提供更豐富的學習資源和實習機會，幫助他們掌握行業所需的知識及新興技能；同時也可透過名為“SkillsUP”的在職培訓服務，為聯想的員工提供更多專業的在職培訓，協助員工掌握最新的數碼技能。



聯想集團執行副總裁方案服務業務集團總裁黃建恒相信，雙方共同打造的一系列全新課程，將更貼近實際職場需要和科技的新發展，包括覆蓋生成式人工智能、第三代互聯網及工業自動化等新興技術。



學生料有更多實習求職機會



正在VTC就讀高級電腦軟件工程高級文憑課程的同學BONNIE表示，這次學校與聯想合作，相信可以為她們帶來更多實習及求職的機會。她又指，過去的課程較少涉及人工智能及第三代互聯網等，相信學校與企業合作制訂的課程能幫助她們求職。



有評論指，香港大力發展創新科技和招攬境外人才的同時，加強培訓本地職專的科技人才也同樣迫切。傳統企業數碼轉型，又或籌建中的超算中心日後維護等，也需要大量的專職科技人才。再者，唯有提升年輕人的科技認知度和在職培訓，才能讓打工仔更好分享到創科及經濟發展帶來的成果。