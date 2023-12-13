香港：除夕煙花匯演　橫跨中環銅鑼灣

中評社香港12月13日電／據大公報報導，星光閃閃的聖誕樹、五光十色的燈飾，近日晚上聖誕裝飾陸續出現在大家身邊。接近年尾，本港聖誕氣氛越漸濃厚，旅遊發展局今年搞搞新意思，在除夕夜的重頭戲“跨年倒數”煙花音樂匯演，將橫跨中環至銅鑼灣一帶，闊度達1300米，歷時12分鐘；晚上11時後，每15分鐘發放四色“許願流星”煙火，成為本港歷年最大規模的除夕煙花匯演。



有酒店業界人士認為，一系列活動對內地旅客有一定吸引力，預計聖誕、除夕夜的酒店入住率有望接近八至九成，而且本港聖誕氣氛濃厚，估計港人仍會留港活動消費，對本港旅遊發展前景仍有信心。



本港舉辦多項聖誕活動，位於西九文化區海濱的聖誕小鎮，巨型聖誕樹矗立於小鎮中央；周末聖誕維港海上綻放絢麗多彩的煙火；以及歷年規模最大、歷時最長、面積最大的“香港跨年倒數”盛會，維港上空上演長約12分鐘璀璨奪目的煙花音樂匯演。



旅發局表示，屆時五艘躉船同時發放煙花，以四季為調，形容是帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。從銀白皚皚的冬季雪花，到豐富多彩的活力盛夏，帶來一場色彩斑斕、極具層次的視覺盛宴。



港島三座地標發放“許願流星”



除了煙花外，三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11點後，每15分鐘發放四色“許願流星”煙火，除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台作全程直播。



香港酒店業協會執行委員陳覺威昨日接受《大公報》訪問時表示，隨著本港疫後全面恢復，本港聖誕及除夕夜的酒店及餐飲的預訂率不俗，預計酒店入住率接近八至九成，而酒店房價已回復到疫前2018年的80%水平，“維港周邊酒店就一定訂滿”。餐飲預訂的反應亦較預期好，現時整體預訂接近七成，他又認為旅發局舉辦煙花、聖誕小鎮等活動有助推動本港旅遊業。



“新年、聖誕等大時大節就不會太過擔心。”陳覺威指出，本港節日氣氛濃厚，不同節日都可以吸引內地以至國外的旅客，相反周末的市況較低迷，港人趁假期外出旅遊。他建議政府考慮長期舉辦夜市或嘉年華，作為地標性旅遊景點，而並非每兩周“快閃”一次，因為這對吸引旅客到訪不夠友善。