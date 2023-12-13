被要求繳回351萬退休金　關中更一審敗訴

前國民黨副主席關中。（中評社 資料照) 中評社台北12月13日電／現年83歲的前“考試院副院長”關中退職後，遭“考試院”“銓敘部”追討溢領退休金，先繳款再興訟求返還，一審判關中勝訴，但二審廢棄發回。台北高等行政法院更一審今天判關中敗訴。可上訴。



全案緣於，公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）外界俗稱“黨職併公職條例”於2017年5月10日公布施行；條例第5條規定，溢領退離給與者，應自條例施行後1年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還。



根據《中央社》報導，一審台北高等行政法院審理後認定，請求權時效為1年，也就是“考試院”“銓敘部”須在2018年5月11日以前合法送達書面處分書給關中，但是“銓敘部”遲至2018年5月17日才送達給關中，公法上請求權時效已消滅，判返還關中新台幣351萬多元。



經上訴，二審最高行政法院合議認為，最高行政法院大法庭2021年間裁定，社團年資處理條例提到“1年”期間，是訓示規定，不是消滅時效，政府仍有權追繳溢領退休金等，認定原判決有違誤，將原判決廢棄發回更審。



台北高等行政法院更一審今天認定，追討溢領退休金的原處分相關規定，已經“憲法”法庭2023年“憲”判字第3號判決並未牴觸“憲法”，且原處分並無違誤。



更一審指出，關中爭執“考試院”“銓敘部”作成原處分時，已逾越時效規定的追繳期間，也不足採信，今天判決駁回，即關中敗訴，還可上訴。