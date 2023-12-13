柯談內湖交通　王國材：當8年市長為何不做

台“交通部長”王國材。（中評社 方敬為攝） 中評社台北12月13日電／台灣民眾黨2024候選人柯文哲昨天談及內湖交通及取消兩段式左轉等議題。“交通部長”王國材今天說，柯文哲如果能做到，台北市長任內8年期間怎麼不做？



柯文哲昨天舉行交通政見記者會，柯文哲表示，內湖是典型都市計劃失敗案例，搞成交通問題，但內湖還在發展，所以交通會越來越爛。但只要環狀線完工，並規定車輛進入內湖自動收費，以時間作為區隔差別費率。不過，這些政策“要政府夠強硬才有辦法做”。



此外，柯文哲提到“取消機車兩段式左轉”，他認為機車族不想待轉，等紅綠燈時就不能跑到汽車前面，要把機車當成汽車，乖乖跟著排隊走就能直接左轉，不能要左轉的時候直接左轉，被要求跟在汽車後面卻不願意，“世界上沒有那種全包賺的，不可以這樣”。



根據台媒報導，“交通部長”王國材13日參與台灣觀光協會舉辦捐贈人年會暨成立67週年慶祝茶會時接受媒體訪問表示，“如果他可以做，為何當市長8年不做”？內湖交通沒有改善好，兩段式左轉也都沒有開放，“過去都沒有做，現在都講出來”。



王國材表示，內湖的交通改善有其困難，但包含公共運輸、捷運東環線等都將扮演重要角色，交流道方面也有做些檢討，例如分離做環東跟高速公路交流道等，都在進行。



王國材提到，至於兩段式左轉要不要開放的重點是哪項比較安全，如果在某些地方外線車道有很多公車，就會讓機車很危險，這時候就應該讓機車走內線車道，不一定要兩段式左轉。但道路良好，沒有干擾的地方，車種分流就比較安全。



王國材認為，應該看道路狀況做權宜措施，不是全部就開放，像是老人家就不會在內線騎車，不是這麼單純喊喊口號。