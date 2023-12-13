港深鐵路擬接駁交椅洲人工島

中評社香港12月13日電／據大公報報導，為配合長遠城市發展，政府昨日公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，勾畫能滿足至2046年和以後的運輸及物流需求的策略性鐵路和主要幹道網絡，包括推展“三鐵三路”優化方案及增建“兩鐵一路”。當中，連接洪水橋至前海的港深西部鐵路段，建議在廈村及流浮山增設車站，並建議接駁交椅洲人工島項目擬議的港島西至洪水橋鐵路，且考慮以隧道或其他合適形式建造鐵路的跨灣路段。



有研究機構認同《藍圖》的方向，但關注執行細節，例如鐵路項目於2034至2038年期間特別集中，規模過大或會對本港的工程及人力資源構成沉重壓力。＼大公報記者 伍軒沛



三鐵即港深西部鐵路（洪水橋至前海）、中鐵線、將軍澳線南延線。三路則為北部公路、沙田繞道、將軍澳─油塘隧道。三鐵三路優化方案中，建議中鐵線於荃景圍附近設車站，並將荃灣線向西伸延至該站，以便將荃景圍新站化身中鐵線及荃灣線轉乘站；並且建議在梨木樹邨附近，及石蔭／石籬一帶各設一個車站，預計兩個新站可服務逾13萬居民。運輸及物流局估計，中鐵線運作後，往返錦上路至九龍灣的車程，可由43分鐘減至32分鐘。



至於將軍澳線南延線，將由康城站向南伸延經過將軍澳創新園外海床，並至將軍澳第137區地底車站。政府建議採用明挖回填、隧道鑽挖機等技術建造海底段，現時無計劃增設海運輸基建。三路方面，政府建議北部公路原方案的18公里路路段，向東再延伸5公里，加設新界北新市鎮段。日後公路有4大路段，即天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段，通車後料往來天水圍市中心及新界北新市鎮的車程長度會由約32公里縮短至23公里。



運輸及物流局副秘書長黃珮玟表示，為發揮北部都會區的邊境優勢，將推展北環線支線，以及港深西部鐵路項目，分別在新界中及西北提供直接的跨境鐵路，市民亦可利用北環線東延線及新界東北線，前往文錦渡及香園圍口岸，令北部都會區鐵路連接口岸由4個增至6個，有助分流旅客。

