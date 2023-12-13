南港島線西段　改中型鐵路模式

中評社香港12月13日電／據大公報報導，《大公報》今年4月提出推動發展港島南區旅遊業倡議，就早於2014年提出的南港島線西段，提出採用雲巴等新軌道系統可能，令項目加快落成。政府昨日公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》，提出南港島線西段考慮研究以中型鐵路建設，目標於明年內敲定推展的合適技術方案。



特區政府表示，正積極推進南港島線西段的規劃工作，以連接香港仔、華富、數碼港等地區至南港島線黃竹坑站，以及港島線香港大學站。鑒於沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，南港島線西段部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想。



有見及此，政府正研究有否合適的替代運輸系統，能滿足該走線的運輸需求，同時能提高項目的技術可行性及整體成本效益。



運輸及物流局局長林世雄表示，現在不論國內外都會有合適系統提供此類項目，此模式也較重鐵更靈活，最重要是能服務市民，走線或與原本採用重鐵的規劃有出入，但相信各個站都會設在人口密集的地方。他承諾爭取盡快落成，期望能配合華富邨重建人口增長。



立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇於今年4月接受《大公報》訪問時表示，軌道系統近年有不少突破性發展，只要政府願意以創新思維推動發展，引入新的軌道系統，南港島線西段可望用更少的資源、更短的時間建造。



就政府宣布南港島線西段棄用重鐵模式，張欣宇昨日向《大公報》表示，自己當年有參與南港島線建設，深知現時使用的三卡列車，來之不易，“當時又要開山，又要爆破，耗了重鐵的成本，最終只能得到一個中型鐵路的運載系統。”他認為以中型鐵路建設南港島線西段，成本和時間只需要重鐵的三分之一。



《藍圖》並提出，在明年底前，就東九龍、啟德的智慧綠色集體運輸系統項目，邀請本地及國內外智慧綠色集體運輸系統的供應商及營運商，遞交意向書，以敲定落實細節及招標條款。