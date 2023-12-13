搶年輕票　趙少康閉關兩天準備今晚政大演講

國民黨2024副手候選人趙少康到政治大學演講，並將接受學生提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）台灣政治大學學生會今晚邀請中國國民黨2024副手候選人趙少康到校演講，並將接受學生提問。由於國民黨侯友宜和趙少康的侯康配被認為在年輕選票上的吸引仍處於弱勢，因此趙今晚和大學生的互動，最大目標就是幫侯康配在年輕選票上加分，或至少能不討厭這組合。



趙少康昨天和今天白天都沒有對外的公開行程，據瞭解都是在全心準備這場演講，看得出趙對這場活動的重視，預計面對學生提問也將生冷不忌，直球對決。



政大學生邀請各陣營副手候選人來校演講活動，昨天是民進黨蕭美琴，今天為趙少康，台灣民眾黨的吳欣盈則安排在15日分別到校演說。趙少康預計6點50分抵達會場，將先接受媒體聯訪。



政大學生會今年5月舉辦“政治進入大學－青年與主席有約”，陸續邀請民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、民進黨主席賴清德與青年學子對話，國民黨2024候選人侯友宜在6月也獲邀進行座談。



政大學生會針對副手候選人到校演說，將提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，邀請副手候選人分享，候選人也可自行闡述他們認為重要的青年議題，另外還會安排時間讓候選人與學生互動交流。