中評社香港12月13日電／據大公報報導，重塑區議會後，首場區議會選舉順利完成。工聯會在地方選區派出25人，有18人成功當選，21人出選地區委員會界別，當選9人，共取得27個議席，總得數票為208，326票。此外，政府昨日宣布委任區議員名單，其中有16位為工聯會代表，即工聯會今屆有43名區議員，約占全港470名區議員9%。



“打得慘烈，贏得漂亮、輸得悲壯”



工聯會會長吳秋北在昨日的總結記者會上表示，整體區選結果可以接受，對能力所及的直選戰況感到滿意；但對“結構性薄弱”的地區委員會間選失利，感到遺憾。他指出，工聯會主力從事工會和地區服務，“三會”成員不太認識或信任工聯會的候選人，日後會作更多宣傳，以爭取支持。



吳秋北指出，這是為完善地區治理，重塑區議會而進行的一場成功選舉，體現新選制能夠選賢任能，是香港特色民主實踐的良好示範。他形容在新選制下，工聯會全力以赴，“打得慘烈，贏得漂亮、輸得悲壯”。對力所能及的戰況表示滿意，對結構性薄弱環節失利表示遺憾，整體而言，對自身戰果可以接受，並為每一位候選人的表現感到驕傲，對打工仔雇員能在競爭激烈的情況下歸隊團結表示欣慰。



工聯會理事長黃國表示，工聯會每一位候選人都展現出高素質，有擔當，他們的優秀和努力是有目共睹的，新議員定必秉持工聯精神，將打工仔雇員的關切和聲音帶進議會。工聯會將繼續堅守服務初心，發揮工聯特色“工會＋地區”的服務優勢，為市民爭取更好的社區環境、工作條件和生活品質；同時也會檢討不足，揚長補短，扎實做好地區工作。



直選中最年輕的當選人



勞工界立法會議員郭偉強說，工聯會由始至終都未有一個南區的區議會議席，很高興南區實現“零的突破”，更是雙喜臨門，令人刻骨銘心。南區東南地方選區候任議員陳榮恩指出，特別感謝支持自己的選民和黃竹坑區街坊，因過去10年每一次都出來投票支持，更感謝南區東南私樓區與公屋區居民對工聯會的肯定，她承諾工聯會南區團隊將來會一直在該區服務、做好其地區工作。

