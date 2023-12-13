﻿港區人大代表：區議員要做好橋梁角色

中評社香港12月13日電／據大公報報導，多位港區全國人大代表表示，區選展現優質民主，希望未來的區議員要擔任好服務市民和政府橋梁角色，選民亦要繼續監督，攜手共建社區。



港區全國人大代表樓家強說，今屆區議會選舉是把愛國者治港落實到基層治理架構的關鍵性一步，區選的圓滿結束代表著完善地區治理體制打開了新的一頁。他提到，和義工們落區呼籲選民支持的時候，總會有市民尤其是長者來訴苦，說著街燈壞了久久沒有人來維修，晚上上街非常危險。又或者是公眾停車場堆滿了垃圾，跟管理公司投訴無門感到很無助。這些看來似乎雞毛蒜皮或者理所當然的事情，當治理體制有缺憾，當區議會不能在基層治理上發揮功能，當區議員做不好服務市民的工作，就會直接影響到市民的福祉。他期望，未來區議員必須要擔任好服務市民和政府橋梁角色，對市民負責，對政府負責，把香港特別行政區建設好、發展好，不負市民所托。



36%當選人小於35歲



港區全國人大代表、互聯網專業協會會長冼漢迪說，這次選舉的兩大亮點是顯著的年輕化趨勢和對創新科技的高度重視，這兩個方面為社區的持續發展注入了新的活力。其中候選人年輕化的特點充分體現在選舉結果之上。在88名當選的地方選區議員中，32人是35歲或以下，占比超過36%，當中有5個地方選區，更出現兩名當選議員是35歲以下。冼漢迪認為年輕的議員更有可能帶來新的觀點和想法，並更能理解和代表年輕選民的需求和期望，對特區政府日後更好地做好青年工作，向社區內的青年解釋政策有積極的作用。



港區全國人大代表姚祖輝表示，此次區議會的順利選舉，將開啟香港地區治理新篇章，回歸到為廣大市民社區服務，為民辦實事的初衷，同時也彰顯了完善選舉制度是香港由治及興的重要制度保障。姚祖輝相信在特區政府帶領下，新一屆區議員會為地區工作帶來新氣象，不負期望，提升民眾幸福感，他對香港未來的發展充滿信心。

