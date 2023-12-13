香港區選公平公正公開　體現優質民主

中評社香港12月13日電／據大公報報導，落實“愛國者治港”原則的政治體制和完善選舉制度後，香港第一場區議會選舉已在12月10日圓滿成功舉行。本港政界人士表示，這次區選充分展現了公平公正公開、有序選賢能的選舉原則，體現了香港“優質民主”精神。他們希望新一屆區議員把多元化、專業化、年輕化的聲音帶進地區治理工作中，為市民辦實事，為香港謀福祉。



對於英國、歐盟官員和個別國家駐港總領館惡意詆毀抹黑選舉，粗暴干涉香港事務和中國內政，他們呼籲外部勢力立即停止此等粗暴霸權行為，認為區議會必能擔當起特區政府和香港民眾之間的橋梁紐帶。



全國政協常委、世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍表示，這是一屆回到正確軌道的區議會，是全面落實愛國者治港制度建設的一次圓滿實踐。新當選的區議員要當好“一國兩制”的守護者、凝聚民心的宣導者，維護好香港和國家的利益與安全。同時，這次區選充分展現了公平公正公開、有序選賢舉能的選舉原則，體現了香港“優質民主”精神。希望新一屆區議員把多元化、專業化、年輕化的聲音帶進地區治理工作中，以社區民生福祉為出發點，讓香港變得更加美麗，市民更幸福。



改變“泛政治化”亂象



全國政協常委邱達昌指出，過去一段時間裡，有反中亂港分子利用這個平台製造分化氛圍、阻撓特區政府施政。這次選舉徹底將這些損害市民福祉的勢力排除在外，確保區議會主導權牢牢掌握在愛國者手中，改變了“泛政治化”的亂象。此次區議會選舉中，全社會氣氛熱烈。參選人積極籌備，就各自所在地區存在的民生問題提出看法和解決方案；選民們廣泛參與，近120萬市民投票，以實際行動回擊了別有用心抹黑選舉的勢力，即使投票站電子系統出現故障，也沒有打擊市民投票的耐心和積極性，足以證明香港市民對重塑區議會的支持。

