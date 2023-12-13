香港區議會雲集各階層精英造福社區

中評社香港12月13日電／據大公報報導，新一屆區議會將由12月10日選舉產生的264位區議員，以及委任議員和當然議員組成，合共470人。特區政府昨日公布179位委任議員及27位當然議員名單。政府發言人表示，委任議員所代表的社會階層、界別、專業的分布均衡，充分顯示來屆區議會的五光十色。



行政長官李家超表示，將為候任區議員舉行“地區治理培訓班”，相信470位新一屆區議員在新的一年會為市民帶來耳目一新的氣象，會帶來一個實幹的區議會，會熱心做事，配合政府把政策落實到地區，鞏固地區治理，帶來更美好的社區。



特區政府昨日宣布，行政長官已根據《區議會條例》委任179位人士為第七屆區議會的議員，任期四年，由2024年1月1日開始。另外，27位現任鄉事委員會主席亦已根據《區議會條例》確認有效登記為區議會當然議員。區議會資格審查委員會已審查並確認各委任議員的資格，以及各鄉事委員會主席登記為當然議員的資格，包括符合擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件。獲委任人士的名單將於12月14日刊憲。



提升咨詢和服務功能



特區政府表示，為全面落實“愛國者治港”原則，令區議會重回服務市民的正軌和初心，政府已落實完善地區治理工作，重塑區議會。重塑後的區議會更具廣泛代表性，由委任、地區委員會界別、區議會地方選區界別和當然議員組成，讓愛國愛港、做實事、有志服務地區的人士從多個渠道參與區議會工作。



政府發言人表示，政府根據“用人唯才”的原則，按各個地方行政區的區情及發展需要，並考慮社區代表性及與地區聯繫等因素，委任了179位具能力素質的愛國愛港人士擔任第七屆區議會的委任議員。全部179位委任議員均熱心參與地區事務，將有效提升區議會的咨詢和服務的功能。



政府發言人指出，新一屆委任議員多數為中青年，他們所代表的社會階層、界別、專業的分布均衡，充分顯示來屆區議會的五光十色。年齡方面，年齡中位數為47歲，40至64歲占比約81%，40歲以下青年人數約15%。年齡最小的為23歲；所屬界別方面，涵蓋工商、專業、基層、勞工、地區組織代表和人士等；專業分布方面，涵蓋校長教師、律師、醫療、社工、工程測量、會計、保險及金融服務等。此外，亦在少數族裔居民較多的地區委任了少數族裔人士代表，協助政府聯繫少數族裔及推展少數族裔服務的工作。

