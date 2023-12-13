五問今冬第二場大範圍雨雪寒潮天氣！

中評社北京12月13日電／據中國氣象局報導，12月13日，大範圍雨雪寒潮天氣拉開帷幕，中央氣象台今日10時發布暴雪黃色預警，同時繼續發布冰凍黃色預警和寒潮黃色預警。目前本輪雨雪寒潮過程有何特點？後續如何發展？針對網友關心的話題，中央氣象台首席預報員符嬌蘭進行瞭解讀。



本輪雨雪寒潮過程有何特點？



符嬌蘭分析，本輪雨雪寒潮過程影響範圍廣、持續時間長、降溫劇烈、雨雪相態複雜、有一定極端性。



具體來看，本輪過程影響範圍廣、持續時間長。寒潮天氣將自西向東、自北向南影響我國，大部地區會出現降溫或者雨雪天氣，華北、東北等地的降雪將持續兩天以上。



降溫劇烈。全國大部地區降溫幅度達8至12℃，西北地區、內蒙古中西部、華北西部及江南、華南北部、貴州等地的部分地區降溫幅度可達14℃以上。



雨雪相態複雜。此輪天氣過程不僅會出現強降雪，部分地區還有雨夾雪以及凍雨天氣。



此外，本輪過程具有一定極端性。內蒙古、吉林、遼寧等地部分地區日降雪量具有一定極端性。本輪過程過後，華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。



目前雨雪降溫實況如何？後續將如何發展？



目前，寒潮天氣已率先影響我國新疆北部，預計13至16日，全國大部氣溫下降8至12℃，西北地區、內蒙古中西部、華北西部及江南、華南北部、貴州等地的部分地區降溫幅度可達14℃以上。17日早晨最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，－10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶。

