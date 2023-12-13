前沿科技激發體育產業新動能

中評社北京12月13日電／據新華社報導，在線AI圍棋平台的賽事直播中，實時顯示棋盤上每個位置落子的勝率；在體感設備的輔助下，兩個人可以隔空“肉搏”；跑完一場馬拉松，你的個人精彩集錦可以馬上下載分享到朋友圈……



你我的運動，正變得越來越“科幻”起來。而這背後，是人工智能、大數據等前沿科技與體育的深度融合，激發出體育產業蓬勃發展的新動能。



AI旋風席捲賽事內外



2017年，當柯潔代表人類與“阿爾法狗”激戰三盤全部敗北之時，除了他自己，面對人工智能，大部分人還只是一個旁觀者。六年之後，AI在我們的生活中已經無處不在。



在體育領域，AI已重塑了圍棋、國際象棋、象棋等智力運動；足籃球、網球、田徑、乒羽等項目的高水平大賽和訓練中，大數據分析、輔助裁判系統、陪練機器人等高科技元素也無處不在。在不久前的杭州亞運會和亞殘運會上，首個數字火炬手、場館內外的智能化基建、綠茵場上的機械狗、智能仿生手等“黑科技”更是令世界驚艶。



作為為數不多的曾經和AI“肉搏”過的人類，柯潔表示，人工智能最驚人的能力在於進化的速度。“我們原來總是說三十年河東，三十年河西，現在的人工智能，只需要半年，甚至幾個月，就能迅速完成迭代升級。”



目前，AI改變了圍棋、國際象棋等運動的競賽、訓練乃至觀賽，在賽事直播平台上，可以實時顯示每一處落子的獲勝概率，即使是初學者，也可以看得出門道。



“AI剛出現時，很多人都擔心智力運動會不會失去魅力，但現在看來，AI讓各個項目的愛好者都成倍增長，就像為項目發展插上了翅膀。”中國國際象棋協會主席葉江川說，目前國際象棋正在計劃借助AI搭建各類平台，比如會員制系統、等級分系統等。

