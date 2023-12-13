“三新”實踐助“百千萬”“滿電”

中評社北京12月13日電／據新華每日電訊報導，高質量發展離不開高質量的電力支撐。在廣東“百縣千鎮萬村高質量發展工程”（以下簡稱“百千萬工程”）如火如荼的開局之年裡，廣東的鄉村也正經歷著一場發展用能的嬗變：一批新型電力系統示範區正為鄉村振興注入電力動能。



南方電網公司主動融入廣東省經濟社會發展大局，全面推動電力基礎設施提檔升級，加快推動縣域新型電力系統建設，推進強縣促鎮帶村，不斷提升城鄉電力服務均等化水平，為“百千萬工程”提供充沛電能。



新路徑探索低碳發展模式



在梅州豐順鳳凰山北部，梅州唯一的少數民族村落——豐順鳳坪佘族村坐落於此。南方電網廣東電網公司緊密結合鳳坪村資源禀賦、茶業發展布局和能源消費特點建設新電氣化示範村。通過推動電氣化在農業生產、鄉村產業和農村生活各領域廣泛應用，深入構建以電氣化為核心的清潔高效的農村綠色能源供應體系和便捷服務體系，促進鄉村能源生產和消費升級，為服務鄉村振興提供堅強電力保障。



鳳坪村依托茶園與旅遊融合發展，推動“以茶興旅、以旅促茶”，每年都會吸引眾多遊客前往感受高山茶園的魅力。為保障村民和遊客的出行便利，解決新能源汽車充電難的問題，南方電網廣東梅州供電局以推進光伏發電多元布局為切入點，創新“光伏＋車棚＋充電樁”模式，與鳳坪村聯合共建“分布式光伏＋充電樁”停車場，為鄉村低碳旅遊充上“綠色電”，有效滿足潭江鎮鳳坪村及周圍村落新能源汽車充電需求；同時光伏發電有效平衡配變負荷高峰期用電需求，實現能源清潔化。



解決老問題，探索新路徑。在建設現代化美麗新農村新征程中，廣東電網全力做好農村地區光伏、風電等新能源並網服務，實現新能源“應並盡並，能並快並”；深入開展電能替代業務，推廣應用節能用電技術和產品；進一步加密鄉村充電網絡，適應農村地區不斷增長的電動汽車充電需求，“新電氣化”正給企業生產和城鄉居民生活帶來新機遇、新變化。

