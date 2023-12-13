甬金鐵路進入動態檢測階段

中評社北京12月13日電／據新華社報導，12月12日，一輛檢測列車從寧波市雲龍站駛出，在甬金鐵路上進行檢測作業，標誌著甬金鐵路開始動態檢測，全線開通運營進入倒計時。



動態檢測是指鐵路建設項目在靜態驗收合格後，通過採用檢測列車、測試動車組和相關檢測設備，根據設計和技術標準在規定速度範圍內，對系統功能、動態功能和系統狀態進行檢測，為動態驗收提供技術依據。



甬金鐵路自2019年10月全面開工建設以來，各參建單位把工程質量擺在首位，堅持標準化施工，組織科技創新攻關，科學有序推進工程建設，架設了溪口特大橋、新昌江特大橋等一批重點橋梁，貫通了千石岩隧道、鮑村隧道等一批長大隧道。全線新建特大、大中橋梁66座，新建隧道45座，橋隧比達81%。



甬金鐵路全線於2023年3月完成全線隧道貫通，6月完成全線正線架梁，12月初開展靜態驗收工作。靜態驗收期間，鐵路部門組織中鐵電氣化局等參建單位統籌各方資源，動態優化完善施組方案，扎實推進現場工程收尾與克缺工作，安全、優質、高效地完成了靜態驗收階段各項工作，順利轉入了動態檢測階段。



甬金鐵路東起雲龍站，途經寧波市所轄鄞州區和奉化區、紹興市所轄嵊州市和新昌縣、金華市所轄東陽市和義烏市，向西延伸至義烏站。線路東接寧波樞紐，與甬台溫鐵路、寧波北環線、寧波港口北侖支線、穿山港支線和鎮海支線相連，西連金華（義烏）地區，與滬昆鐵路、杭長高鐵銜接。新建正線全長約188.3公里，全線設雲龍、奉化、溪口、新昌北、嵊州新昌、嵊州西、東陽北、蘇溪、義烏9個車站，設計時速160公里，預留200公里時速條件，為客貨共線的I級雙線電氣化鐵路。



甬金鐵路是寧波、舟山地區通往中西部內陸腹地的最便捷運輸通道；是寧波、舟山港口及臨港工業後方重要的集疏運通道之一；是填補浙西南路網空白，密切舟山新區、寧波都市圈與浙中城市群的聯繫、客貨兼顧的區域性鐵路。項目建成運營後，將實現世界第一大港（寧波舟山港）與世界小商品之都（義烏）的互連互通，有效滿足沿線地區客貨運需求，對促進浙江省更快融入共建“一帶一路”，助推沿線經濟社會發展等具有重要意義。