年輕人為何花錢上自習

中評社北京12月13日電／據光明日報報導，夜幕降臨，一家位於北京市海淀區的付費自習室卻燈火通明。一米見方的小隔間裡，人們或埋頭苦讀，或奮筆疾書，無不沉浸在濃厚的學習氛圍中。附近幾所高校的學生常來這裡刷題備考，一些上班族也選擇下班後前來學習充電。



近年來，主打“沉浸式學習”的付費自習室火了。不僅是大城市，小縣城裡也辦起了自習室，可謂“遍地開花”。截至2022年，我國付費自習室用戶人數增長到755萬人，其中20歲至30歲年齡段的年輕人占比超過50%。



作為共享經濟新業態，付費自習室的出現和走紅並非偶然。為何越來越多的年輕人要花錢買自律，這是一種自覺還是內卷？除了付費自習室，哪裡可以提供安靜的學習空間？在倡導全民學習、建設學習型社會的當下，如何讓學習成為一種生活方式？



付費自習室早已遍地開花



靠近窗戶，光線明亮通透的C5座位，是李珍在北京一家付費自習室的固定座位。白色課桌上，配備了護眼台燈、多孔插座和一個多層簡易書架，在這個小天地裡，她正向著“夢中情校”衝擊。上午9點準時落座，中午吃飯休息1個小時，到晚上9點關燈離開，這就是她每天的生活軌跡，“我不是在自習室，就是在去自習室的路上”。



“雙非”本科畢業後，李珍短暫工作了一段時間，但由於收入和預期不匹配，她便辭職開始準備考研，希望能夠實現“鯉魚躍龍門”。“我住的是合租房，房間裡連一張書桌也擺不下，於是我就想能不能在家門口上自習。”李珍回憶說，她一連體驗了好幾家付費自習室，最後在一家安靜整潔、價格和距離都適中的自習室辦了卡。



如今，在全國不少大中城市，只要打開手機搜索，就會發現付費自習室已遍地開花。數據顯示，截至2022年底，北京付費自習室數量居全國第一，有596家。西安、上海、成都、廣州付費自習室數量分列全國第二至第五名，分別有533家、427家、357家、332家。

