韓檢方提請法院批捕涉賄選在野黨前黨首

中評社香港12月13日電／韓聯社報導，首爾中央地方檢察廳反貪偵察2部13日以違反《政黨法》《政治資金法》《特定犯罪加重處罰法》為由，針對最大在野黨共同民主黨涉賄選前黨首宋永吉提請法院簽發逮捕證。



檢方表示，宋永吉利用自身政治地位收受鉅額非法政治資金，併為收買選舉人而行賄。檢方基於案件的重大性、銷毀手機等毀滅罪證可能性提請法院簽發逮捕證。



檢方認為，宋永吉涉嫌于2021年3月至4月民主黨全國代表大會前夕介入向黨內議員、地區分部負責人行賄6650萬韓元（約合人民幣36.3萬元）的過程。據調查，宋永吉與韓國水資源公社常任監查委員姜來求、民主黨前副秘書長李炡根等人合謀，于2021年4月分兩次向議員尹官石賄賂6000萬韓元資金。為此，宋永吉涉嫌收受企業家金某賬外賄賂5000萬韓元。他還涉嫌于2021年3月30日收受無黨籍議員李成萬賬外選舉資金1000萬韓元，之後分兩次賄賂地區分部負責人共650萬韓元。



宋永吉還涉嫌于2020年1月至2021年12月通過週邊後援組織從7人處收受非法政治資金7.63億韓元，並接受其非法請托。綜上，宋永吉涉案總金額共計8.2億余韓元。



宋永吉本月8日到案接受檢方訊問時強烈否認所有嫌疑。他還表示，全國代表大會是黨內自律性得到保障的領域，特偵部檢察官開展如此調查在韓國憲政史上前所未聞。檢方從未利用《政治資金法》對如此少的政治資金進行調查。