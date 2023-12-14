耶誕提前點亮台北信義區　絕美視覺饗宴

台北市信義區香堤大道上17米高的雪白時光之樹。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月14日電（記者 張穎齊）新的一年即將到來，“2023繽紛耶誕玩台北”從12月1日到明年1月1日，在台北市信義計劃區布置超過80處璀璨燈飾，更有多達40場精彩展演活動，每週都有不同的展演與馴鹿快閃，各式好玩的活動及漂亮打卡點，吸引大批民眾來朝聖，將共慶耶誕與跨年。



在多家百貨公司聚集的台北市信義區，BELLAVITA和遠百信義A13以“璀璨星光”和“閃耀森林”為主題，營造出神秘仙境的感覺。其中新光三越台北信義新天地用超過萬株雪白葉片打造了一棵17米高的雪白時光之樹，成為重要地標，讓民眾打卡拍照不斷。



信義區“馴覓之光”，跟隨絢爛空橋漫步，從捷運市政府站到捷運世貿站，從空中閃亮到地面，一踏出市府站即可看到12處人行空橋於空中閃亮，以雪白、暖黃、七彩等不同顏色，接續點亮連通空中隧道，絢爛光芒於夜空中指引前行。



此外，信義威秀、ATT4FUN、和微風南山也分別打造了獨特的耶誕主題裝飾，從魔法入口到星願聖誕球，再到泰迪熊城堡，每一處都是驚喜連連。台北101以與Dior合作的閃亮大型耶誕樹和夢幻馬車，成為驚喜亮點，台北101的89樓觀景台更是以愛麗絲夢遊仙境和彩虹拱門等奇境裝飾，為遊客提供了一個夢幻般的觀光體驗，整個信義區充滿驚艷。