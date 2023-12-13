京津冀推進協同創新共同體建設

中評社北京12月13日電／據光明日報報導，北京、天津、河北三地人大常委會分別於11月24日、29日、30日審議通過了《關於推進京津冀協同創新共同體建設的決定》，共二十條，自公布之日起施行。



北京市人大常委會法制辦公室主任王榮梅表示，決定緊密圍繞協同創新共同體建設，對需要三地共同推進的事項，固化行之有效的經驗做法，明確工作方向和措施，為增強三地協同創新工作的協同性、進一步提升區域協同創新能力，提供法治保障。



在資源開放共享方面，決定明確三地共同推動重大科研基礎設施、大型科研儀器等開放共享，推動重點實驗室、技術創新中心等創新平台加強合作。在人才培養使用方面，加強高等學校聯盟建設，健全職稱資格、職業資格區域內互認制度，實行職稱評審結果互認，開展人才和項目合作等。



河北省人大常委會法工委主任楊金深介紹，決定明確，三地共同支持雄安新區創新發展，推動具有前瞻性的創新試點示範項目、北京非首都功能疏解項目在雄安新區落地，推動創新型、高成長性科技企業向雄安新區轉移。



據瞭解，為推動京津冀協同創新共同體建設取得新進展、新突破，京津冀三地人大常委會決定將“京津冀協同創新共同體建設立法”作為2023年立法協同項目，共同組織起草，當年同步通過、同步實施。



天津市人大常委會法工委主任王澤慶表示，通過這一決定，進一步增強推進協同發展的使命擔當，以科技創新為核心，建立健全區域創新體系，全面提升區域協同創新能力，為協力打造我國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地、引領全國高質量發展的動力源注入法治動能。



此外，決定還就創新資源開放共享、人才聯合培養、資金支持、優化營商環境等內容作了明確規定。