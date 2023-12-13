各地探索康養旅居新模式

中評社北京12月13日電／據新華社報導，當前，養老問題成為全社會關注的焦點。為了適應老年人的需求，異地養老正悄然興起，越來越多的老年人選擇“冬南夏北”候鳥式養老方式。



老年人在異地養老最關注什麼？如何借助市場力量加大優質養老服務供給？如何在異地養老機制探索方面為全國提供經驗和模板？聚焦異地養老產業高質量發展，記者近日在北京、黑龍江、海南等多地展開調研。



“冬南夏北，寒來暑往”候鳥式養老興起



冬季來臨之際，許多北方老人便打點行裝，選擇去氣候溫暖的城市躲避嚴寒。夏季到來之時，這些老年人則前往涼爽乾燥的北方，享受宜人的氣候和自然環境。親朋好友相伴而行，就像成群結隊的候鳥，“冬南夏北，寒來暑往”。



“當東北寒風凜冽、大雪紛飛時，海南依舊溫暖如春。”到海口異地養老已有一年時間的寇先生反復向記者強調當地自然環境的優越性，“春暖花開”是他用到最多的詞。寇先生說：“在海南養老的體驗感很好，年齡大了，養好身體是第一位。”氣候和生活成本是他選擇在海口養老的主要原因。



國家統計局數據顯示，2022年我國60歲及以上人口28004萬人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，占全國人口的14.9%。記者調研發現，隨著我國老齡化程度加深，異地康養、候鳥式養老成為不少“活力老人”的選擇，康養旅居產業的市場需求不斷擴大。



黑龍江省民政廳廳長董濮表示，隨著受教育程度更高、收入水平更高、健康狀況更好的城鎮“60後”陸續退休，旅居需求正在向專業化、個性化和品質化方向發展，旅居康養服務需求有著巨大空間，養老服務市場將成為一片廣闊“藍海”。

