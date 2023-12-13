用好“冷”資源　撬動“熱”經濟

中評社北京12月13日電／據人民日報海外版報導，近日，在文化和旅遊部國際交流與合作局、產業發展司、資源開發司指導下，由中外文化交流中心、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳共同主辦的“你好！中國”——2024中國北方冰雪旅遊海外推廣季啟動儀式在烏魯木齊舉辦。



中外文化交流中心副主任萬鋌介紹，“你好！中國”——2024中國北方冰雪旅遊海外推廣季由中外文化交流中心聯合北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、新疆等9省（區、市）文化和旅遊廳（局），於2023年12月至2024年2月與中國駐外文化和旅遊機構聯動舉辦，將成為在海外展現中國魅力旅遊資源的重要平台。



新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳黨組書記、新疆文博院黨組書記徐銳軍介紹，新疆地處北緯47度的千里“黃金雪線”上，擁有世界級冰雪資源。新疆冰雪產業迎來高質量發展重大機遇，冰雪運動、冰雪旅遊正成為新疆旅遊拼圖上的新亮點、新名片、新時尚。冰雪季啟動儀式後，新疆將舉辦第十七屆新疆冬季旅遊產業交易博覽會暨2023新疆熱雪節，以冰雪為媒，開窗獻景、開門迎賓，不斷賦予冰雪旅遊新內涵、開拓冰雪產業新境界、樹立冰雪運動新標杆。



壯美遼闊的中國北方，地貌生態多樣豐富，人文風情交織融合，冰雪歷史文化悠遠深厚。北方各省（區、市）都在積極推出冰雪旅遊產品，籌備冰雪節慶活動，大力宣傳冰雪文化，以期更好地滿足廣大人民群眾對冰雪旅遊的新期待。遼寧省文化和旅遊廳副廳長趙輝介紹，遼寧全面啟動了“冬韵旺年 暢游遼寧”冬季文化和旅遊宣傳推廣系列活動，努力打造高品質文體旅融合發展示範地。



2024中國北方冰雪旅遊海外推廣季活動圍繞“築夢冰雪向未來”主題，旨在踐行“冰天雪地也是金山銀山”的發展理念，發揮中國冰雪資源優勢，用冰雪“冷”資源撬動文旅“熱”經濟，助力綠色發展、高質量發展，促進對外文化交流和中國特色冰雪旅遊推廣。啟動儀式現場，毛裡求斯駐華大使王純萬、委內瑞拉駐華使館公使銜參贊瑪利亞·特蕾莎等嘉賓參觀了“共續冰雪華章”主題展、“連通中國——國際旅遊圖片展”“新疆冬季冰雪旅遊主題展”“新疆非遺文創展”等。烏拉圭駐華大使費爾南多·盧格里斯和馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄通過視頻形式參會。據介紹，活動期間還將在海外舉辦中國優秀企業海外巡禮、發布冰雪文化旅遊精品資源、推出“共續冰雪華章”線上線下主題展、進行中國北方特色文化和旅遊資源展播等，還將在馬來西亞、阿聯酋舉辦“你好！中國”線下海外專場推介會。