趙少康：侯友宜中南部掉比較多　要拉抬起來

趙少康和政大學生會長等人接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）最新民調顯示中國國民黨侯康配持續緊咬民進黨賴蕭配，黨內內參民調逆轉勝，外界認為副 手趙少康幫侯友宜加分不少。趙少康13日晚上受訪時對此說，他跟侯友宜互補性最強，如果只找同質性高的人搭檔有啥意思？接下來10幾天的連續掃街，他和侯會分進合擊。



中國國民黨2024副手候選人趙少康今天晚上到政治大學演講，和學生近距離接觸，他在演講前接受媒體訪問時做出以上表示。



至於近期趙少康與國民黨2024候選人侯友宜未來行程會分開跑，即將要到桃園掃街加強陸戰？



趙少康指出，空戰一直在做，陸戰很重要，侯友宜在中南部支持度掉比較多，希望拉抬起來，侯是嘉義人，土生土長、如假包換，他也是台南長大，侯講話的口氣和南部人很直白、直接、阿莎力相似，所以侯會以中南部為主，他則負責顧北部，也會去掃街，畢竟和民眾面對面感覺不一樣。



至於副手候選人電視辯論會將於明年1月1日舉行，民眾黨副手候選人吳欣盈13日提到，自己過去在“國外”求學期間，辯論與演講以英文居多，希望辯論時不會混雜中、英、台3種語言來表達，民進黨“立法院”黨團書記長莊瑞雄被問及此話題時，則酸說“這會累死趙少康吧？”



趙少康對此表示，現在是要選美國總統、副總統嗎？還是“中華民國”的？民進黨副手蕭美琴、民眾黨副手吳欣盈兩個英文都很好，英文好很重要，跟外國人溝通方便，但若是辯論用英文很奇怪。但有人提到英文辯論，是蠻有創意，也是一種想法。