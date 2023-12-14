中評鏡頭：柯文哲挺妹選“立委”掛出看板了

柯美蘭在新竹市東區慈雲路上懸掛出與“柯盈配”合體的看板。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭，10月中宣布要獨立參選新竹市“立委”，近日卻在新竹市大街小巷共8處掛起10面與柯文哲“兄妹合體”的大型看板，其中3面看板還跟“柯盈配”直接合體，柯美蘭在中間，“柯盈配”在兩旁，柯文哲力挺妹妹參選“立委”的決心不言而喻。



新竹市是柯文哲的家鄉本命區，人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉呈現四搶一局面，包括爭取連任的中國國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”候選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與獨立參選的柯文哲妹妹柯美蘭，競爭激烈。外界普遍認為，柯美蘭的參選會瓜分走鄭正鈐的選票最多。



眼科醫師出身的柯美蘭宣布獨立參選後，在新竹市懸掛的看板原本完全沒有任何民眾黨的黨徽或字樣，但隨著藍白合破局，柯美蘭近日也在新竹市共8處掛上10面與柯文哲合體的看板，其中7處共9面看板集中在人口最密集、竹科工程師最多的新竹市東區，僅1面看板掛在新竹市香山區，反而是柯文哲老家的新竹市北區並未懸掛兄妹合體的競選看板。



柯美蘭在10月中宣布獨立參選時，曾向中評社透露，她有一次到新竹市中央市場拜票，一位穿著短褲、拖鞋的老伯伯得知她要參選後，當場就向柯美蘭表示，願意提供5個地點讓她免費懸掛看板，讓柯美蘭又驚又喜。



柯美蘭正式投入選戰後，曾多次對外公開強調，相信哥哥一定會挺她，也相信柯文哲最後一定會來幫她站台，當時藍白合併未破局，但新竹地方人士都知道，民眾黨黨工私下都在幫柯美蘭張羅行程與輔選，只是並未公開檯面化，柯文哲則是直到11月16日和國民黨簽訂6點協議後隔天，到新竹市天公壇舉辦廟口開講，才首次和妹妹柯美蘭同台，並當場說柯美蘭的選舉就拜託鄉親了。

