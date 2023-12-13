政治資金問題下　為何沒人喊“岸田下台”？

中評社香港12月13日電／在因政治資金問題而動搖的岸田文雄政權內部，並未颳起“岸田下台”之風。原因在於，不僅是安倍派，整個自民黨都受到懷疑，即使更換首相也無法打開局面。在未能拿出有效對策的情況下，正在陷入整個自民黨沉沒的惡性循環。



自民黨派系的宴會收入問題還波及到由岸田擔任會長的岸田派（宏池政策研究會）。日本經濟新聞（中文版：日經中文網）12月12日獲悉，岸田派的政治資金收支報告書中存在過少記載收入的嫌疑。



岸田12日對媒體記者解釋稱，“在確定具體情況之後，會向我報告。我接到報告後會讓相關人員進行恰當說明”。



在野黨立憲民主黨成員、國會對策委員長安住淳指出，“這是自民黨整體的問題”。他提及更換官房長官松野博一等有嫌疑的安倍派內閣成員的人事方案，批評稱“單單更換安倍派的做法完全沒有意義”。



由於“政治與資金”問題不斷浮出水面，內閣支持率跌至創紀錄的低水平。



日本放送協會（NHK）11日發佈的輿論調查結果顯示，內閣支持率降至23%，比11月下降了6個百分點。自民黨的政黨支持率降至29.5%，下降8.2個百分點，自2012年重掌政權以來首次跌破30%。



目前處於即將適用“青木法則”的水平，即如果各種輿論調查的內閣支持率和執政黨第一大黨的政黨支持率相加的數字低於50%，則政權運作將變得困難。



儘管如此，截至目前，自民黨內還沒有廣泛出現“岸田下台”的言論。



公開提及的衹有前幹事長石破茂。在11日播出的BS富士台節目中，關於首相負責任的方式，石破茂提到了2024年度預算案通過後辭職的說法。他表示“預算通過後就辭職是可能的。可以在心裡暗想”。



與自民黨聯合執政的公明黨的代表山口那津男在12日的記者會上被問及內閣集體辭職的必要性，他沒有明確否定。山口表示“我們應該充分應對調查，在結論和實際情況明朗之後，再考慮該怎麼做”。



為什麼沒有發展到“岸田下台”的程度呢？最近與岸田針對政權運作交換意見的多位黨內幹部一致表示，“首相無意辭職”。



一位黨內幹部表示，“岸田首相越來越認為，必須由自己來應對政治資金問題”。在權力集中於首相官邸的現行機制下，如果岸田意志堅決，則難以促成首相更替。



此外，還存在政治日程的原因。有觀點認為，東京地檢特搜部的調查將會跨越年份。2024年1月召開的例行國會也很有可能受到政治資金問題的困擾。



在2~3月召開的眾參兩院的預算委員會會議上，政權的實力將不可避免地被削弱。對於“後岸田”時代來說，這個時機無異於“火中之栗”。如果新政權的支持率下降，眾議院解散的時機也將難以預料。



從過去的案例來看，最近30年來在期初預算案通過之前下台的例子衹有1996年1月11日下台的村山富市政府。



在野黨要求修改政治資金規正法，但在自民黨內部，慎重論調佔據優勢。岸田可能在執政黨和在野黨之間左右為難。



一位前內閣成員感到警惕，稱“再這樣下去，自民黨本身的支持率就會下降，政權的地位有可能動搖”。當前正在逼近自民黨的自凈能力面臨考驗的局面。