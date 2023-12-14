中評社北京12月14日電／新型工業化是全面貫徹新發展理念、體現高質量發展的工業化。推進新型工業化是一個複雜的系統工程，必須從多個方面著手，凝聚多方力量協同推進，構建推進新型工業化的有效機制。



深圳特區報發表南開大學產業經濟研究所所長杜傳忠文章表示，習近平總書記指出，新時代新征程，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。新型工業化是全面貫徹新發展理念、體現高質量發展的工業化，涉及到生產要素、科技創新、產業體系、體制機制與政策、數字經濟等多方面因素。推進新型工業化是一個複雜的系統工程，必須從多個方面著手，凝聚多方力量協同推進，構建推進新型工業化的有效機制。



文章提出，以新發展理念作為新型工業化的根本遵循。一是堅持創新理念，強化新型工業化的科技支撐力量。二是促進協調發展，實現產業協調和區域經濟協調，實現新型工業化與城鎮化、信息化、農業現代化協同發展。實現實體經濟與科技創新、現代金融、人力資源協同發展。三是把綠色低碳作為中國新型工業化的鮮明生態底色。著眼於雙碳目標要求，大力發展綠色低碳產業，將綠色低碳發展理念貫穿新型工業化的全過程。四是建設更高水平開放型經濟新體制，融入全球產業分工體系和創新網絡，不斷獲取工業化發展的新要素、新動能，不斷拓展新型工業化發展的新空間。五是新型工業化應該秉持以人民為中心的發展思想，堅持共享發展、共同富裕，通過推進新型工業化不斷滿足人民對美好生活的需要。



加強技術創新特別是自主技術創新，打造新型工業化的動力引擎。其一，要進一步完善國家創新體系。精準定位和優化布局國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業，加快推進國際科技創新中心和區域科技創新中心建設。改革和完善科技創新體制機制，加強知識產權保護，培育創新文化。其二，要強化企業科技創新主體地位。通過期權、技術入股、股權獎勵、分紅等激勵形式，激發企業創新發展的內生動力。注重發揮科技型骨幹企業的引領支撐作用，促進行業龍頭企業與中小企業融通創新，實現創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。其三，要構建企業主導的產學研深度融合創新體系。支持企業聯合高校和科研院所，共建需求對接、優勢互補、利益共享的科技成果轉化平台，助力科技成果轉移轉化，提升科技成果產業化水平。其四，要加強自主創新，加快突破一批關鍵核心技術。進一步完善關鍵核心技術攻關的新型舉國體制，圍繞基礎前沿領域和關鍵核心技術重大科學問題進行持續性攻關，加快攻克一批原創性引領性技術。鼓勵行業龍頭企業加強基礎研究和關鍵核心技術的研發力度。另外，圍繞國際產業鏈關鍵環節與重要節點的關鍵共性技術進行合作研發。積極融入國際產業鏈和全球創新網絡，借助全球創新資源，加快實現高水平科技自立自強。

